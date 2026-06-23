El yen roza mínimos de 40 años y Japón advierte que tomará medidas firmes junto a EEUU + Agregar ámbito en









La divisa japonesa acumula una fuerte presión vendedora ante las expectativas de suba de tasas en EEUU. La última intervención oficial de Tokio en el mercado de divisas fue en mayo, cuando destinó unos u$s73.600 millones para frenar la caída del yen.

Japón y Estados Unidos anunciaron que tomarán medidas firmes y coordinadas ante la volatilidad del mercado cambiario, en medio de la pronunciada caída del yen.

La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, afirmó este martes que Tokio y Washington tomarán medidas firmes en el mercado cambiario "siempre que sea necesario", tras mantener conversaciones con su par estadounidense, Scott Bessent, en un contexto en que el yen rozó mínimos históricos de casi cuatro décadas.

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En ese sentido, la ministra Katayama sostuvo que "Japón y EE. UU. han acordado tomar medidas firmes siempre que sea necesario. En ese sentido, no hay ninguna duda".

Presión cambiaria: el yen roza mínimos históricos y Japón endurece su postura Según la agencia local de noticias Jiji Press, la ministra de Finanzas japonesa mantuvo el lunes conversaciones con el secretario del Tesoro estadounidense, dirigidas a la actual situación en los mercados financieros mundiales tras una tendencia a la venta de yenes y la compra de dólares, ante las expectativas de subidas de los tipos de interés en Estados Unidos.

La presión sobre la divisa japonesa llevó al tipo de cambio a situarse en torno a los 161,90 yenes por dólar en la noche del lunes, un nivel no visto en dos años y muy cercano al mínimo histórico de casi cuatro décadas, que quedaría al alcance de superarse los 161,96 yenes.

Yen Mercados en vilo: Japón advierte que actuará ante la debilidad del yen. Kstudio La noticia de las conversaciones entre la ministra japonesa y el secretario del Tesoro de EEUU generó una breve recuperación del yen en la mañana del martes, que se apreció hasta alrededor de 161 unidades por dólar, impulsado por las expectativas de una eventual intervención cambiaria.

La última vez que las autoridades japonesas confirmaron oficialmente una intervención en el mercado de divisas fue en mayo de 2026, cuando destinaron 11,73 billones de yenes (unos u$s73.600 millones) para frenar la persistente debilidad del yen frente al dólar.