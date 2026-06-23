Deuda: antes de un posible giro de la Fed, la city ve margen para que la Argentina vuelva al mercado internacional

La posibilidad de que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas reabrió el debate sobre una emisión internacional. Analistas sostienen que el Gobierno podría aprovechar la ventana actual para financiarse antes de un eventual encarecimiento del crédito global.

El mercado apura al Ministerio de Economía para que mande señales con una emisión de deuda internacional.

Ante la posibilidad de que el ciclo de baja de tasas de la Reserva Federal (Fed) llegue a su fin y dé paso a un período de subas, en la city vuelve a ganar espacio la posibilidad de que Argentina retome la idea de colocar deuda en el mercado internacional. Ya no tanto por la caída del riesgo país, sino por la sobretasa que debería pagar si en septiembre la entidad monetaria inicia un ciclo más hawkish.

Expertos del mercado aseguran que podría abrirse un sendero monetario bastante menos laxo, ya que el mercado pricea que en septiembre la Reserva Federal podría subir las tasas para contener la inflación en Estados Unidos. Según analistas de la city, esto responde a una actividad económica que, impulsada por la inteligencia artificial, aún se mantiene vigorosa, así como también a la presión de los precios energéticos.

"De materializarse el tightening que hoy descuenta el mercado, podría suceder que Argentina coloque deuda con niveles de EMBI inferiores a los actuales, aunque con tasas nominales relativamente más elevadas. No es nuestro escenario base, aunque dejamos planteada la reflexión" , señalaron desde Romano Group.

Además, agregaron que "no vemos descabellada alguna colocación internacional por parte de Argentina, aunque sea para realizar una primera aproximación" .

La explicación de por qué hacerlo surge del siguiente análisis: si la tasa del bono del Tesoro estadounidense a dos años ya superó el rango de la Fed, esto refleja un nivel de estrés monetario que evidencia que el mercado no considera, por el momento, que continúe el sendero bajista de la tasa de referencia.

Kevin Warsh presidente de la Fed Kevin Warsh llegó a la Fed: qué se espera y cómo impactará en los mercados locales. Foto: White House

Salir a colocar deuda en el corto plazo: desde la city dan el visto bueno

Si bien el programa financiero para 2026 parecería resuelto y el de 2027 no está tan lejos de concretarse, para los expertos de Romano Group "intentar construir un colchón de divisas para 2027 no solo mantendría a los inversores relativamente más calmos", sino que además "frente a una posible mayor volatilidad cambiaria, el poder de fuego del BCRA sería de otra magnitud".

Desde Max Capital, por su parte, agregan que una emisión por u$s3.000 millones "despejaría por completo cualquier duda sobre las fuentes de financiamiento para 2027, aunque todavía requeriría algunas compras de dólares utilizando pesos".

Cabe remarcar que, frente a vencimientos por u$s23.000 millones, "serían necesarios alrededor de u$s15.000 millones adicionales de financiamiento para eliminar por completo la necesidad de comprar dólares al BCRA o en el mercado", agregaron.

"Actualizamos nuestra estimación de las fuentes y usos de fondos para 2026-2027 y mostramos que una operación de manejo de pasivos recomprando los bonos 2030 generaría alivio financiero hasta ese año por un monto equivalente al 29% de los servicios de deuda de mercado. Sin embargo, el Gobierno podría preferir esperar a la próxima administración, cuando los spreads podrían comprimirse aún más", expresaron desde Max Capital.

Cuánto falta conseguir para afrontar todos los vencimientos hasta 2027

Según cálculos de la consultora 1816, entre lo que resta de este año y en 2027 Argentina deberá afrontar pagos por unos u$s30.700 millones de deuda en moneda extranjera con el sector privado, el FMI y/o el Club de París, considerando tanto la deuda del Tesoro como la del BCRA y asumiendo rollover de otros organismos internacionales.

Con los depósitos en dólares del Tesoro, las garantías y el rollover de repos, habría financiamiento por unos u$s13.100 millones, por lo que aún restaría conseguir alrededor de u$s17.600 millones.

"Ese residuo podría cubrirse con una combinación de nuevos Bonares (quedan u$s366 millones para colocar de los u$s2.000 millones del AO28, pero luego podría emitirse otro papel), alguna emisión internacional (ahora que los Globales largos rinden menos de 9%), rollover con el Fondo —dado que los pagos netos al FMI ascienden a u$s7.900 millones y explican buena parte del faltante—, aunque para ello sería necesario un nuevo programa, ya sea un EFF o un Stand By, y/o directamente con reservas", concluyeron desde 1816.