Fitch mejoró la calificación crediticia de Neuquén y destacó el rol de Vaca Muerta

La provincia pasó de la categoría "CCC-" a "B-", de acuerdo a los estándares de la calificadora de riesgo. Pusieron el eje en el superávit fiscal, el menor riesgo financiero y el papel de los hidrocarburos.

La producción de hidrocarburos en Vaca Muerta fue clave para la mejora en la calificación crediticia de Neuquén.

La calificadora de riesgo Fitch Ratings elevó la calificación internacional de largo plazo de Neuquén de "CCC -" a "B-" con Perspectiva Estable, tanto para moneda extranjera como para moneda local. Menor riesgo financiero, superávit fiscal y producción de hidrocarburos fueron algunos de los ítems que impulsaron la mejoría

Desde Fitch pusieron el eje en la fortaleza de las cuentas fiscales de la provincia, el crecimiento de sus ingresos propios impulsados por la actividad petrolera y gasífera, y una reducción del riesgo de refinanciación de su deuda.

Al respecto, estimaron que Neuquén podrá cubrir más de dos veces sus vencimientos de deuda entre 2026 y 2027 (ADSCR de 2,1x), cuando anteriormente esa cobertura era de apenas 1x. Asimismo, apuntaron que la provincia mantiene resultados fiscales equilibrados y un crecimiento sostenido de sus ingresos propios.

Paralelamente, el boom de Vaca Muerta tiene incidencia propia. La consultora aclaró que aunque el precio internacional del petróleo cayó un 15,2% en 2025, el aumento de la producción permitió que las regalías crecieran en términos reales. "En 2026, con mejores precios internacionales, las regalías aumentan alrededor del 7,2% interanual", señalaron.

Otro de los puntos destacados por Fitch Ratings es un "sistema previsional equilibrado", ya que desde 2024 la caja jubilatoria provincial registra "equilibrio e incluso superávit gracias al incremento de los aportes".

Ponderaron, también, que durante 2024 y 2025 la provincia no necesitó recurrir a financiamiento de corto plazo para afrontar obligaciones. A la par, Neuquén quedó habilitada para tomar hasta u$s500 millones de financiamiento destinado exclusivamente a infraestructura y refinanciación de deuda.

De todos modos, advirtieron que el distrito sigue teniendo una alta dependencia del petróleo y el gas, "lo que expone las finanzas provinciales a la volatilidad de los precios internacionales".

Por otra parte, mencionaron que gran parte de la deuda (92%) está denominada en moneda extranjera, lo que mantiene riesgos cambiarios. "La provincia sigue condicionada por la situación macroeconómica argentina, especialmente por la fragilidad externa del país y la posibilidad de que el Gobierno nacional vuelva a imponer restricciones cambiarias", indicaron.

El mensaje del gobernador Rolando Figueroa

La noticia fue celebrada por el gobernador Rolando Figueroa. "Con mucha alegría, recibimos la noticia de que la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings elevó, en tres niveles, la calificación internacional de largo plazo de nuestra Provincia del Neuquén. Pasamos de 'CCC-' a 'B-', con Perspectiva Estable", comentó en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2069179239119966631&partner=&hide_thread=false LO ESTAMOS LOGRANDO ENTRE TODOS



Con mucha alegría, recibimos la noticia de que la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings elevó, en tres niveles, la calificación internacional de largo plazo de nuestra Provincia del Neuquén. Pasamos de 'CCC-' a 'B-', con Perspectiva… pic.twitter.com/lXHgegbog9 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) June 22, 2026

La publicación, que llevó por título "Lo estamos logrando entre todos", afirma que es otra muestra de que, en estos dos años y medio, "construimos una provincia confiable, a raíz de la recuperación financiera que hemos alcanzado, gracias al trabajo de todos los neuquinos". "El reconocimiento internacional así lo confirma", completó.