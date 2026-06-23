Selección argentina, EN VIVO: la jornada del martes 23 de junio en el Mundial 2026

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Argentina se entrena en Kansas y Scaloni prepara una rotación ante Jordania

entrenamiento selección argentina X: @Argentina

La Selección argentina se entrena en Kansas City luego de asegurar la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Tras el triunfo ante Austria y la victoria de Argelia sobre Jordania, el equipo de Lionel Scaloni confirmó el primer puesto del Grupo J.

Con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo inicial, el entrenador analiza una rotación importante para el último partido de la fase de grupos. La intención del cuerpo técnico es administrar las cargas físicas y darle oportunidades a futbolistas que todavía no sumaron minutos en la competencia.

El plantel trabajará desde las 13:45 (hora argentina) con la mira puesta en el duelo ante Jordania, un encuentro que ya no modificará la posición de Argentina en la zona. Scaloni busca que el equipo llegue en las mejores condiciones al comienzo de la fase eliminatoria.