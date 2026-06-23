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23 de junio 2026 - 10:04

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del martes 23 de junio en el Mundial 2026

Lionel Scaloni ya planifica el último partido de la fase de grupos mientras la Selección argentina busca asegurar el primer puesto del Grupo J.

Lionel Scaloni ya planifica el último partido de la fase de grupos mientras la Selección argentina busca asegurar el primer puesto del Grupo J.

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Con la clasificación a los 16avos de final garantizada, Argentina regresó a Kansas para preparar el duelo ante Jordania. Scaloni analiza rotaciones y administra cargas de cara a la fase eliminatoria.

La Selección argentina ya dejó atrás el triunfo por 2-1 ante Austria y comenzó a enfocarse en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. Con la clasificación a los 16avos de final asegurada, el equipo de Lionel Scaloni regresó a Kansas, su ciudad base durante el torneo, donde retomará los entrenamientos con la mira puesta en el próximo compromiso frente a Jordania.

El cuerpo técnico tiene previsto realizar trabajos regenerativos para los futbolistas que sumaron más minutos en Dallas y aprovechará los próximos días para evaluar posibles modificaciones en la formación. Si se confirma el liderazgo del Grupo J, Scaloni podría optar por una rotación importante para administrar cargas físicas y darles rodaje a jugadores que tuvieron menos participación en las primeras dos fechas.

Argentina volverá a jugar el sábado 27 de junio, desde las 23:00 (hora argentina), ante Jordania en el Dallas Stadium. Además de buscar cerrar la fase de grupos con puntaje ideal, la Albiceleste intentará llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la fase eliminatoria, donde comenzará el tramo decisivo en su objetivo de defender el título mundial.

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Argentina se entrena en Kansas y Scaloni prepara una rotación ante Jordania

entrenamiento selección argentina

La Selección argentina se entrena en Kansas City luego de asegurar la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Tras el triunfo ante Austria y la victoria de Argelia sobre Jordania, el equipo de Lionel Scaloni confirmó el primer puesto del Grupo J.

Con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo inicial, el entrenador analiza una rotación importante para el último partido de la fase de grupos. La intención del cuerpo técnico es administrar las cargas físicas y darle oportunidades a futbolistas que todavía no sumaron minutos en la competencia.

El plantel trabajará desde las 13:45 (hora argentina) con la mira puesta en el duelo ante Jordania, un encuentro que ya no modificará la posición de Argentina en la zona. Scaloni busca que el equipo llegue en las mejores condiciones al comienzo de la fase eliminatoria.

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Miroslav Klose se rindió ante Lionel Messi tras perder su récord: "Es el mejor futbolista de todos los tiempos"

Klose y Messi
Miroslav Klose y Lionel Messi.

Miroslav Klose y Lionel Messi.

Miroslav Klose se convirtió en una leyenda del fútbol por lograr el récord de mayor cantidad de goles en la historia de los mundiales en 2014, cuando cerró su ciclo con la selección de Alemania en el Mundial de Brasil con 16 goles. A partir de este lunes, será recordado por el delantero que fue superado por Lionel Messi, que gracias a su doblete ante Austria en el Mundial 2026, estiró la marca a 18 tantos.

A raíz de esto, Klose decidió pronunciarse para saludar y rendirse de elogios ante el astro argentino: “Messi no es para nada malo, ja. Para mí es el mejor jugador de todos los tiempos”, y sentenció: “¡Felicitaciones, campeón!”.

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El curioso elogio de Ronaldo a Messi: "Yo a los 38 había dejado de jugar hacía cuatro años y pesaba 120 kilos"

ronaldo nazario
Ronaldo Nazario afirmó que Lionel Messi es el "mejor jugador de todos los tiempos".

Ronaldo Nazario afirmó que Lionel Messi es el "mejor jugador de todos los tiempos".

Luego de que Lionel Messi anotará un doblete frente a Austria este lunes y se convirtiera en el máximo goleador de la historia de los mundiales, Ronaldo Nazario, el astro brasileño, elogió al capitán argentino.

“¡Tiene 38 años, Dios mío! A los 38 años yo ya me había retirado hacía cuatro años y pesaba 120 kilos”, afirmó sorprendido el exdelantero campeón del mundo sobre la vigencia del diez argentino y su estado físico.

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La abuela fanática de Lionel Messi que emocionó al Mundial: tiene 99 años y volvió a verlo en Dallas

Pauline Kana abuela fanatica messi

Pauline Kana, una abuela de 99 años oriunda de Ohio, volvió a captar la atención mundial al asistir al partido entre Argentina y Austria en Dallas para alentar a Lionel Messi, el jugador al que admira desde hace años. Su presencia en las tribunas se hizo viral una vez más durante el Mundial 2026.

La mujer, que cumplirá 100 años el próximo 1 de agosto, fue enfocada por las cámaras mientras sostenía un cartel con la leyenda: "Fan de Messi de 100 años". La imagen recorrió rápidamente las redes sociales durante el encuentro en el que el capitán argentino se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

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El récord histórico que puede alcanzar "Dibu" Martínez con la Selección argentina

dibu martinez

La Selección argentina inició con el pie derecho su participación en el Mundial 2026. Dos partidos y dos victorias, tras el triunfo por 3 a 0 a Argelia y 2 a 0 ante Austria. En ese contexto, Emiliano "Dibu" Martínez quedó a las puertas de un récord histórico con la camiseta albiceleste.

El arquero del Aston Villa tuvo una actuación sobria en el debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Aunque no fue exigido en exceso por el conjunto africano, respondió con seguridad cada vez que intervino, mostró precisión con los pies y volvió a mantener el arco en cero. Frente a los austríacos respondió cuando se lo exigió y, una vez más, terminó sin goles en contra.

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Lionel Messi, el hombre récord: todas las marcas que aún puede romper

messi austria @seleccionargentina
Lionel Messi, inoxidable: doblete ante Austria y máximo goleador de la historia de los mundiales.

Lionel Messi, inoxidable: doblete ante Austria y máximo goleador de la historia de los mundiales.

Si algo está demostrando Lionel Messi en este Mundial es que sigue vigente, sigue compitiendo y sigue rompiendo récords. Son múltiples las marcas que el astro argentino rompió en esta Copa del Mundo, pero también son muchas las que puede conseguir.

Ya puede tachar de su lista ser el máximo goleador de la historia de los mundiales, ser el jugador con más penales pateados y errados en la competencia y ser el futbolista que más goles consecutivos hizo para su selección.

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Argentina superó a Austria y se clasificó gracias a un Lionel Messi imparable

messi historico

Lionel Messi brilló una vez más con la camiseta de Argentina. Esta vez, la víctima fue Austria, que sufrió la alta efectividad del capitán, quien superó a Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo. El seleccionado nacional logró la clasificación a dieciseisavos de final en el Mundial 2026, ratifica su chapa de candidata y llega a la tercera fecha frente a Jordania con mayor tranquilidad.

El rosarino se repuso de un penal errado al inicio de la primera etapa y guió al equipo al segundo triunfo en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. En dos encuentros, lleva cinco goles y volvió a ser la figura de un seleccionado que ganó, otra vez, con autoridad. Además de saltar al podio de los goleadores del actual certamen, se quedó en soledad con el récord que hasta ahora compartía junto al alemán.

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