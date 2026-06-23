Jorge Messi recibió el alta médica y volvió a Rosario para continuar con su recuperación

El padre de Lionel dejó el centro médico tras varios días internado y llevó alivio a su familia mientras el capitán disputa el Mundial 2026.

Jorge Messi recibió el alta médica luego de permanecer varios días internado y llevó tranquilidad a su familia, mientras Lionel Messi continúa con la Selección argentina en el Mundial 2026. La evolución favorable del padre del capitán albiceleste fue confirmada en las últimas horas y generó alivio en su entorno.

La situación había generado inquietud luego de que se conociera que el padre del astro rosarino atravesaba un cuadro de salud que requirió seguimiento médico . Ante la circulación de versiones falsas sobre su estado, la familia del jugador había emitido un comunicado para aclarar el panorama y pedir prudencia.

La noticia del alta fue difundida por el periodista Ángel de Brito , quien informó que Jorge Messi ya había dejado el centro médico y se encontraba recuperándose junto a sus seres queridos. Según trascendió, el padre del futbolista regresó a Rosario para continuar con su recuperación luego de recibir el visto bueno de los médicos.

Desde el entorno de Lionel Messi habían pedido respeto por la privacidad familiar, especialmente después de que comenzaran a difundirse rumores sobre la salud de Jorge. La evolución favorable permitió dejar atrás esos días de incertidumbre y que la familia pudiera acompañarlo en esta nueva etapa.

Una noticia importante para Messi en medio del Mundial 2026

El alta médica llegó en un momento especial para el capitán argentino, a pocos días de cumplir 39 años y mientras disputa una nueva Copa del Mundo. Durante los últimos encuentros, el propio futbolista había reconocido que atravesaba momentos difíciles fuera de la cancha mientras seguía de cerca la evolución de su padre.

Con la recuperación de Jorge Messi, el entorno del delantero recibió una de las noticias más esperadas en plena competencia internacional. El capitán de la Selección argentina ahora continúa enfocado en el torneo, después de haber sido protagonista en el triunfo por 2-0 ante Austria, donde marcó los dos goles que aseguraron la clasificación a los 16avos de final.