Lucrecia Martel también se pronunció por el cine

Martel agregó: “Lo que el cine significa en términos históricos y para la comunidad es algo de lo que he preferido no hablar en esta pequeña exposición porque creo que la emergencia previsional, la desesperación alimentaria y la emergencia educativa hace que pueda sonar nada urgente lo que tengo para decir sobre eso. Respecto de los cambios que propone la ley, me da la impresión de que no se han puesto en contacto con el sector o que han sido escritas por personas con muchos prejuicios sobre nuestra industria. No sé si por falta de tiempo o por ignorancia, pero me parece que todavía estamos a tiempo de remediar esto por lo menos”, consideró.