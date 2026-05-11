Gorillaz y The Strokes encabezan el lineup del Primavera Sound Buenos Aires 2026: cómo y dónde comprar las entradas

El Primavera Sound regresará a Buenos Aires los días 28 y 29 de noviembre de 2026 en un lugar que se develará próximamente , poniendo fin a una espera que se extendió desde la cancelación de la edición prevista para 2024 y la ausencia del festival en 2025.

Este regreso estará encabezado por Gorillaz y The Strokes . La banda virtual creada por el icono brit Damon Albarn y Jamie Hewlett , que completará su particular ruta Primavera Sound tras actuar en las ediciones del festival en Barcelona y Porto, presentará "The Mountain" en Buenos Aires; por su parte, el quinteto neoyorkino, cuyo relato no deja de ser abrazado por nuevas generaciones, llegará propulsado por el combustible de "Reality Awaits", su primer álbum en seis años.

La preventa de abonos para los dos días del festival comenzará el 12 de mayo a las 12:00 para clientes del BBVA, mientras que la venta general (Fase 1 con descuento) arrancará el 13 de mayo a las 12:00 o al agotar Stock de la preventa, lo que suceda primero.

Abono General $285.000.-

Abono Vip $ 900.000.-

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PS_BuenosAires/status/2053853142341538075&partner=&hide_thread=false El momento llegó.

El lineup de Primavera Sound 2026 ya es una realidad.

Preventa BBVA 12/5 a las 12 hs.

Venta general una vez que se agote la preventa.

Conseguí tus entradas en https://t.co/LDUlgqL0Z0

Si sos cliente @bbva_argentina aprovechá 6 cuotas sin interés en todas… pic.twitter.com/TByi5Tch5d — Primavera Sound Buenos Aires (@PS_BuenosAires) May 11, 2026

Lineup completo del Primavera Sound Buenos Aires 2026

A Gorillaz y The Strokes se suma la camaleónica FKA twigs, el siempre visionario Yung Lean , una Lily Allen renacida de sus cenizas para entregar el implacable West End Girl, la nueva estrella euro-country CMAT y la cantautora rock australiana Courtney Barnett prueban que Primavera Sound vuelve a Latinoamérica con un line up marca de la casa.

Y eso significa, por supuesto, que hay que prestar la misma atención a los pequeños detalles que a los grandes nombres. La conexión directa con Barcelona atraviesa de arriba un cartel que observa el pop desde el futuro con la mirada de underscores, Smerz y Sophia Stel, que descompone el baile electrónico en infinitas dimensiones gracias a Danny L Harle, Los Thuthanaka y Nick León , que reactualiza la definición de punk por la presencia de agitadores como Model/Actriz, Machine Girl y Ecco2k y que incluso guarda sorpresas como la presencia de una Cara Delevingne perfectamente preparada para estrenar su primer proyecto musical.

El cartel no solo se completa con Nation of Language y sus fantasías synth, la agitadora Metrika , el trovador 3.0 This Is Lorelei, los furiosos Mannequin Pussy y John Talabot, padrino de la cultura de club barcelonesa, sino también con una amplia y rica representación del ecosistema sonoro argentino. Como no podía ser de otra forma, Primavera Sound Buenos Aires pondrá el foco sobre el cancionero surrealista de Juana Molina, los himnos intergeneracionales de Santiago Motorizado, el pop teatral de Juliana Gattas o el giro folklórico de Juana Aguirre. Además será el regreso esperado de la banda de culto Jaime sin Tierra.

Las promotoras culturales PopArt Music y Move Concerts se embarcan en este proyecto para construir el contexto apropiado para esta tercera edición, tanto en lo musical como en todo aquello que lo rodea y que también forma parte vital de lo que supone un Primavera Sound, se celebre donde se celebre.