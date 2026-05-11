Causa ANDIS: piden una pericia sobre los audios de Diego Spagnuolo

El fiscal federal Franco Picardi reclamó estudios técnicos para determinar si las grabaciones atribuidas al extitular de la ANDIS fueron editadas, manipuladas o generadas con herramientas de síntesis de voz. También solicitó citar al exfuncionario para obtener muestras “indubitadas” y comparar su voz con los audios bajo sospecha.

El fiscal federal Franco Picardi sugirió una batería de medidas técnicas sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en la causa sobre posibles delitos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , entre ellas la citación al extitular del organismo para que aporte el “material indubitado” de su voz y así realizar la pericia.

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En una presentación, Picardi solicitó la intervención de especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y propuso una serie de puntos de pericia orientados a determinar si las grabaciones que dieron origen a la causa fueron editadas, manipuladas o incluso generadas mediante inteligencia artificial.

La presentación fue realizada en el expediente luego de que el juez Ariel Lijo , por orden de la Cámara Federal, ordenara un estudio pericial a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional.

Frente a esa medida, Picardi pidió incorporar como perito de parte a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal.

La Justicia ordenó una pericia a los audios de Diego Spagnuolo.

En el escrito, el fiscal sostuvo que los puntos de análisis propuestos son “pertinentes, necesarios y útiles para el caso” y detalló la nómina de expertos que intervendrían por parte del Ministerio Público.

Uno de los ejes centrales de la pericia apunta a establecer las características técnicas originales de los archivos. El fiscal pidió “determinar el formato del contenedor, codec utilizado, sample rate, bitrate, número de canales, duración, y todos los metadatos técnicos extraíbles de los archivos de audio”.

Citación a Diego Spagnuolo

Además, solicitó que se convoque al propio Spagnuolo para aportar “material indubitado” de su voz, es decir, grabaciones auténticas y verificadas que permitan realizar comparaciones forenses. Según el escrito, ese material será utilizado para analizar la compatibilidad acústica y fonética con las voces presentes en los audios cuestionados.

La fiscalía también reclamó una “comparación de parámetros acústico-fonéticos” entre los segmentos dubitados y el material de referencia, con el objetivo de establecer “el grado de compatibilidad mediante metodología reconocida”.

Picardi pidió determinar “si el archivo presenta indicios técnicos de operaciones de edición posteriores a su captura original”.

En ese marco, solicitó identificar “la naturaleza de las ediciones detectadas”, “los puntos temporales del archivo que muestren indicios de manipulación” y también “los segmentos temporales que no presenten indicios de manipulación”.

La fiscalía incluso requirió que los expertos establezcan “el tipo y la metodología técnica de edición empleada en los segmentos editados”, en caso de comprobarse alteraciones sobre las grabaciones.

Inteligencia Artificial

Otro de los capítulos del escrito está vinculado al posible uso de inteligencia artificial. El fiscal pidió que los peritos intenten determinar “si dichos segmentos presentan características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática”.

En ese apartado, la fiscalía menciona expresamente tecnologías de “text-to-speech” y “voice cloning” basadas en inteligencia artificial y solicita aplicar herramientas específicas para detectar audios sintéticos. Entre las técnicas propuestas aparecen “análisis acústico-fonético (jitter, shimmer)”, “análisis espectral y de coherencia ambiental”, “análisis de respiración natural y coarticulación” y la “aplicación de detectores algorítmicos de audio sintético reconocidos en la literatura forense”.

Como conclusión, Picardi pidió que la pericia determine tres aspectos centrales: “si los segmentos atribuidos al imputado son compatibles con voz humana real de origen no sintético”, “si dichos segmentos son atribuibles a la persona del imputado” y cuáles son “las limitaciones metodológicas del análisis y los rangos de confianza de las conclusiones”.