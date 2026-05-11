Día Internacional del Hummus: la pasta de garbanzo se consolida en la gastronomía local

Esta es una fecha especial para todos los amantes de esta preparación. A continuación, los mejores restaurantes para degustarlo.

Cada 13 de mayo se conmemora el Día Internacional del Hummus . Originario de Medio Oriente , el hummus se fue convirtiendo en un alimento popular y apreciado en todo el mundo gastronómico. A continuación, los mejores restaurantes para degustarlo .

En Belgrano, Aire Libre propone una experiencia donde cocina porteña y entorno verde conviven dentro de un espacio inspirado en los greenhouses ingleses del siglo XIX. La carta, dirigida por el chef ejecutivo Julián del Pino , recorre raciones y platos pensados para compartir, con preparaciones que acompañan distintos momentos del día. Dentro de las entradas, el hummus con pan pita aparece como una alternativa ideal para abrir la mesa.

Se elabora con garbanzos cocidos, procesados junto con jugo de limón, tahine, ajo, comino, sal y pimienta, mientras que el aceite de oliva se incorpora en hilo hasta alcanzar una textura homogénea. Se sirve en bowl, terminado con oliva en superficie y acompañado por pan pita de elaboración propia para combinar en cada bocado. Una opción ideal para disfrutar tanto en el horario del almuerzo como en el tardeo o la cena.

BILBAO

En Bilbao, el hummus con sésamo negro se presenta como una tapa clásica para abrir la mesa. Se trata de una pasta de garbanzos suave y cremosa, elaborada con un tahini negro artesanal que le aporta profundidad, notas tostadas y un perfil más intenso que la versión clásica.

Bilbao - Hummus 2026 Dirección: Thames 1795, Palermo.

Se sirve como referente del tapeo para compartir, con una presentación prolija que invita a entrar con pan desde el primer momento, ideal para integrarse al ritual. Su textura untuosa y su sabor equilibrado lo convierten en una opción versátil dentro de la carta, perfecta para acompañar otras tapas o disfrutar como entrada.

CHILL GARDEN

En una casona de Caballito que a fines del siglo XIX perteneció al político y abogado Leandro N. Alem, funciona Chill Garden, un restaurante recuperado de manera autogestiva durante la pandemia y transformado progresivamente en el espacio que es hoy. La cocina está a cargo del chef Tupac Guantay, quien organiza su carta a partir de la estacionalidad y el producto con una mirada federal.

Chill Garden (2) Dirección: Pujol 935, Caballito.

Entre las entradas de la temporada se encuentra el hummus: una tostada de pan de campo con hummus casero, morrón asado, pepinillos, semillas de sésamo y emulsión de albahaca, una preparación que puede acompañarse con el Jardín Babilonio, mocktail de jugo de naranja, jugo de limón, almíbar de jengibre y albahaca. El lugar combina un jardín con más de cien plantas —con sectores acondicionados para todas las estaciones—, un salón interior y una cava privada.

TOMATE

Con la llegada del otoño, Tomate presenta su carta de temporada bajo la dirección del chef Facundo Berti, organizada en torno a productos como membrillos, peras, hongos, kale, cordero y pesca del Atlántico, en una propuesta que se renueva íntegramente con cada estación.

TOMATE - hummus (1) Direcciones: Av. Infanta Isabel 555, Palermo, Rosedal; El Salvador 4676, Palermo Soho; Los Crisantemos 392, Pilar.

Dos versiones de hummus concentran parte del interés de la carta actual: la primera combina garbanzos y maní con aceite de oliva y pan pita, en un formato directo pensado para compartir. La segunda incorpora zanahorias asadas, yogur natural y garrapiñada de avellanas con pan árabe —con opción vegana sin yogurt—, donde la textura del hummus, la dulzura de la zanahoria y el crocante de la avellana construyen un conjunto con identidad propia. Los tres locales de la marca se caracterizan por una ambientación con vegetación como eje del espacio.

TANTA

En la carta de Tanta, el restaurante de cocina criolla peruana de Retiro creado por Gastón Acurio, la ensalada Barranco se presenta como una alternativa que combina productos frescos y distintas influencias gastronómicas. La preparación reúne quinoa roja y blanca, tomate, pepino, cebolla, morrón, frijoles negros, rocoto, menta, choclo, palta, queso fresco y aceitunas negras, junto a un hummus de arvejas elaborado con tahini, limón, aceite de oliva y sal.

Tanta - Ensalada barranco (2) Dirección: Esmeralda 938, Retiro.

El plato se acompaña con chips de pan de pita, en una composición que incorpora ingredientes típicos de la cocina peruana y elementos vinculados a la tradición mediterránea.

ELÉCTRICA PIZZA

En Eléctrica Pizza, el nuevo espacio de Sebastián Levy Daniel y Brian Rapoport en Palermo Hollywood, la propuesta gastronómica reúne pizzas de masa madre, pastas artesanales y una serie de platitos ideados para compartir en un ambiente inspirado en el Brooklyn de los años 80. Entre las opciones más buscadas aparece el hummus de arvejas, elaborado con tahini, jugo de limón y aceite de oliva, de textura suave y coronado con hojas verdes y arvejas crocantes especiadas.

Eléctrica Hummus 2 Dirección: Honduras 5903, Palermo.

El plato llega acompañado por un pan chato artesanal cocido en horno de leña, condimentado con oliva, pimienta y sal gruesa. La experiencia puede continuar con especialidades como la pizza Nolita, con burrata, pesto y hot honey, mientras que desde la barra proponen clásicos como Aperol Spritz o Cinzano con soda y limón para acompañar la comida.