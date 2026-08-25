Luego del aterrizaje de emergencia, se confirmó cuándo viajarán a Madrid los 300 pasajeros varados en Brasil

La aeronave que viajaba de Buenos Aires a Madrid debió desviarse de su recorrido por un inconveniente técnico y aterrizó en Natal.

Plus Ultra programó un vuelo de reemplazo para trasladar a los pasajeros varados en Natal luego del aterrizaje de emergencia.

El avión de Plus Ultra que viajaba desde Buenos Aires hacia Madrid aterrizó de emergencia en Natal durante la noche del domingo, luego de presentar un inconveniente técnico. La situación dejó a casi 300 pasajeros varados en Brasil, mientras la compañía trabajaba para reorganizar el servicio y garantizar la continuidad del viaje hacia España.

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El vuelo original, identificado como PU502 , había despegado del Aeropuerto Internacional de Ezeiza después de las 16 del domingo. Cerca de las 22, la aeronave modificó su recorrido y aterrizó en Natal por “razones de seguridad” .

Desde Plus Ultra explicaron que se trató de un problema técnico contemplado dentro de los procedimientos establecidos por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA), aunque la compañía no precisó cuál fue la falla que obligó a interrumpir el trayecto.

Durante varias horas, los pasajeros permanecieron a la espera de una solución para poder continuar el viaje. La empresa finalmente informó que dispuso un operativo especial para trasladarlos nuevamente hacia Madrid.

La situación generó además reclamos por el alojamiento ofrecido a los pasajeros . Algunos viajeros contaron que, después de ser trasladados a diferentes hoteles durante la madrugada, llegaron a establecimientos donde no había habitaciones disponibles.

Casi 300 pasajeros permanecen afectados por la interrupción del viaje que había comenzado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Según los testimonios, en algunos casos también les informaron que el alojamiento no había sido abonado por la aerolínea. Como consecuencia, parte de los pasajeros tuvo que permanecer durante varias horas en el aeropuerto mientras esperaba una respuesta.

La respuesta de la aerolínea

En un comunicado fechado el 24 de agosto en Madrid, Plus Ultra pidió a los viajeros que permanecieran en los hoteles asignados y mantuvieran sus teléfonos celulares disponibles ante posibles actualizaciones.

La empresa también indicó que su personal local coordinará los traslados hacia el Aeropuerto Internacional de Natal y comunicará a los pasajeros los horarios correspondientes.

“Lamentamos sinceramente las molestias ocasionadas por esta situación y agradecemos su comprensión, paciencia y colaboración mientras trabajamos para restablecer la operación con las máximas garantías de seguridad”, expresó la aerolínea.

Tras el aterrizaje de emergencia, los pasajeros esperan ahora poder retomar el viaje hacia España bajo el nuevo esquema dispuesto por la compañía.