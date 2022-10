Magario se mete en puja por zona roja

“No es una cuestión de zonas para ejercer. No es como determinar una zona rural o urbana. Realmente esto es un modelo de trabajo que el mundo entero tiene que tratar, porque no se ha tratado el tema, no hay legislación alguna. Esto no se acopla a una ordenanza y no se puede llevarlas de un lugar a otro o limitarlas a un lugar, sino que hay que encarar el tema para la solución definitiva”, dijo.

Se trata de una postura que está en consonancia con lo que manifiestan las trabajadoras sexuales que se oponen al sitio designado por quedar lejos del centro, en una zona donde funciona un basural y dos cementerios.