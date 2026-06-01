Ni Una Menos apuntó contra la Justicia por el caso Agostina y denunció "desidia del Estado"

La organización criticó al fiscal Raúl Garzón y a la ministra Alejandra Monteoliva. Advirtió sobre “antifeminismo de Estado” y reclamó políticas de prevención.

Ni Una Menos denunció "desidia organizada desde el Estado" en el caso Agostina Vega.

La organización Ni Una Menos cuestionó este lunes el accionar del Poder Judicial en el caso de Agostina Vega , apuntó contra el fiscal Raúl Garzón y criticó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , al denunciar una “desidia organizada desde el Estado” y advertir sobre un contexto de violencia de género desatendida.

Durante una conferencia de prensa, la referente Lucía Cavallero sostuvo que “este gobierno ejerce un antifeminismo de Estado” y definió el femicidio como “una desidia organizada desde el Estado” , en referencia a la actuación judicial en la búsqueda de la adolescente.

La socióloga también remarcó que el caso evidenció fallas estructurales y apuntó a las condiciones sociales de la víctima: aseguró que “la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima” y cuestionó que se haya vuelto a poner el foco sobre ella.

Embed - Ni Una Menos on Instagram: "Este próximo miércoles 3J salimos a las calles Salimos los TRANSFEMINISMOS PARA DERROTAR A MILEI, AL FMI Y SUS CÓMPLICES! Porque estamos harta del ajuste y del fascismo del gobierno! Porque no aguantamos más el hambre de lxs jubiladxs, la persecución política y la avanzada de las “falsas denuncias”. Volvemos a gritar NI UNA MENOS!!! Porque VIVAS, LIBRES Y DESENDEUDADXS NOS QUEREMOS!!! La deuda nos empobrece en cada hogar, el FMI vuelve a pedir que paguen lxs trabajadorxs más empobrecidos para beneficiar a los ricos que se están quedando con el país. Nos convocamos y abrazamos con las luchas que vienen haciendo frente a la crueldad, el racismo y el saqueo! Porque UNIR LAS LUCHAS Y REBELARSE ES LA TAREA!!! Nos vemos a las *17hs en Plaza Congreso*"

En nombre de la organización, Cavallero exigió al Gobierno que deje de tratar “como material descartable” a mujeres y diversidades, y reclamó que se retomen políticas de prevención, educación sexual y abordaje integral de las violencias.

Además, advirtió sobre el impacto de la situación económica: “Estamos hartas de la precariedad económica que nos llevan a no tener ninguna opción frente a la violencia por razones de género”, al tiempo que aclaró que el reclamo no apunta a endurecer penas sino a fortalecer políticas públicas.

También participaron de la conferencia la escritora Lala Pasquinelli, la diputada Romina del Pla y la ministra bonaerense Estela Díaz, quien subrayó que la violencia de género requiere un abordaje específico y no puede tratarse como cualquier otra problemática.

Díaz alertó que sin prevención y asistencia adecuada “no solo construimos impunidad, sino que la violencia crece”, y cuestionó a sectores del poder por negar la problemática y promover discursos que, según sostuvo, terminan alentando la violencia.

La conferencia se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y finalizó sin preguntas, ya que la organización continuó con la preparación de una nueva movilización convocada para este miércoles bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”.

La convocatoria es para este miércoles 3 de junio a las 17 horas frente al Congreso de la Nación. "La vida de las pibas importa muy poco", sentencionaron.