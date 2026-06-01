Marcelo Bielsa explicó los motivos de las ausencias de Nahitan Nández y Luis Suárez

Marcelo Bielsa anunció la lista de 26 convocados de la Selección de Uruguay para el Mundial 2026 con dos sorpresas: Nahitan Nández y Luis Suárez no fueron incluidos. En una conferencia de prensa realizada este lunes, el rosarino explicó sus decisiones.

“ Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos , no hay ningún otro motivo. Nunca tuvo conmigo diferencias, discusiones o enfrentamientos que me tuvieran que haber obligado a mí a considerar algo fuera de lo deportivo. Yo no tengo ningún motivo extradeportivo para tomar una decisión de convocar o no convocar , le diría que a ningún jugador. En el caso específico de Nández, entiendo el asombro porque fue un jugador que jugó y fue convocado con regularidad”, explicó el técnico sobre la ausencia del jugador del Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

El lateral derecho disputó 22 de los 36 partidos del ciclo Bielsa en el conjunto Charrúa, el último en la derrota por 5-1 frente a Estados Unidos en un amistoso internacional el 18 de noviembre del año pasado.

La decisión no solo sorprendió a los hinchas, sino que también a sus propios compañeros. José María Giménez fue interceptado por periodistas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y afirmó: “Me sorprendió muchísimo. Si vas a nivel estadístico, fue de los jugadores que más minutos ha tenido y siempre que estuvo a disposición fue convocado”.

El entrenador para explicar que no tiene ninguna diferencia extrafutbolista con Nández remarcó que para los amistosos que disputó Uruguay en marzo frente a Argelia e Inglaterra estuvo “gestionando hasta último momento” la participación del jugador que había tenido un periodo libre, pero cargaba con una molestia muscular. “Yo estuve hablando con el médico del equipo árabe, después él tuvo un problema respiratorio más serio. Si yo hubiera tenido alguna dificultad extradeportiva, que no la tuve, esa gestión para insistir con su convocatoria no hubiera sucedido ”, agregó Bielsa.

Además, el técnico sobre los jugadores que eligió en el sector que juega Nahitan justificó: “Nández juega por todo el sector derecho, tanto en la selección como en su club. En la selección ha jugado de lateral, algunas veces, pocas, como volante. En la posición de lateral derecho elegí a Guillermo Varela, Federico Valverde, Ronald Araujo. Para la posición de volante elegí a Rodrigo Bentancur, Valverde y Nicolás De La Cruz. Para la posición de extremo elegí a Valverde, Facundo Pellistri y Agustín Canobbio”

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La decisión de Bielsa de no convocar a Luis Suárez

“En el momento en que Suárez nos comunicó, en el partido despedida que se hizo, que él prefería dejar su espacio en el equipo, entre otros argumentos dijo públicamente que propiciaba el desarrollo de algunos jugadores jóvenes que eran alternativa en su posición. Desde ahí, Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre fueron los que asumieron más la posición de centroatacante”, comentó Bielsa.

A pesar de las diferencias que surgieron entre Luis Suárez y “El Loco”, el argentino afirmó que el delantero “no le debe ninguna disculpa” y declaró que el uruguayo le comunicó que “estaba dispuesto a regresar”, gesto que calificó como valioso y sincero.

Bielsa explicó sus declaraciones sobre dejar la Selección de Uruguay

En un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, Bielsa había declarado que su trabajo “culminaba en la Copa del Mundo”. Hoy en conferencia de prensa explicó: “La palabra culminar no significa terminar. Culminar es el punto más alto de una etapa y nosotros habíamos trabajado en partidos amistosos, Eliminatorias, Copa América y el Mundial evidentemente es el punto más alto de la etapa. Yo no hablé de terminar. Efectivamente, termina mi vínculo con la AUF, pero siempre me hubiera parecido irrespetuoso de mi parte anticipar una negativa a una propuesta inexistente”.

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Cuándo debuta Uruguay en la Copa del Mundo

El lunes 15 de junio frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium, la Celeste hará su estreno en el Mundial 2026. En la misma ciudad el 21 se enfrentará a Cabo Verde. Y el 26 cerrará la primera fase del Grupo H frente a España. Los clasificados de esta zona podrían cruzarse con el ganador del grupo de la Selección Argentina.

"Dicen que yo gano una fortuna… Si todo lo que gané en los años que hace que estoy, me lo piden a cambio de salir entre los cuatro primeros o salir campeón del mundo, ¿quién no lo pagaría?", concluyó Marcelo Bielsa.