Quién es Simón Escobar, el chico de 16 años que fue citado por Lionel Scaloni y puede debutar en la Selección argentina + Agregar ámbito en









El entrenador citó a cinco jugadores del fútbol argentino para sumarse a los entrenamientos de la Albiceleste y el lateral de Vélez es uno de ellos.

Simón Escobar, el lateral de Vélez de 16 años que sueña con debutar en la Selección Argentina | Gentileza: Vélez Sarsfield

Simón Valentín Escobar, de 16 años, juega de lateral izquierdo en la primera de Vélez desde hace unos meses, cuenta con tan solo un partido en primera y fue citado por Lionel Scaloni a los amistosos de la Selección argentina previo al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Con grandes chances de debutar en esta jornada preparatoria, se podría ubicar como el segundo jugador más joven en hacerlo con la selección mayor, solo por detrás de Diego Armando Maradona.

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El joven nacido en Merlo en el 2009, ya jugó en las divisiones inferiores de la Albiceleste destacándose en el Torneo L'Alcudia el cuál ganó siendo dirigido por Diego Placente. Además, el defensor de gran presencia física (1,85 cm) disputó el Mundial sub 17 de Qatar en 2025, en donde tuvo una gran actuación pero quedaron eliminados en treintaidosavos de final frente a México por penales, tras hacer puntaje perfecto en fase de grupos.

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Escobar llegó a Vélez a sus 7 años desde su ciudad natal Mariano Acosta, al oeste del Gran Buenos Aires. Fue campeón en la Novena, la Octava y durante las infantiles, incluyendo el Torneo Evolución sub 13 en 2023. Originalmente se desenvuelve de lateral izquierdo, pero también lo puede hacer de volante por derecha y hasta de enganche si es necesario.

Firmó su primer contrato profesional en octubre de 2025 con la institución fortinera hasta diciembre de 2027, debido a que el club no quería volver a repetir lo ocurrido con Alejo Sarco, jugador de las inferiores que se fue por patria potestad. A raíz de eso, y de su gran nivel en las inferiores, Guillermo Barros Schelotto decidió incluirlo en las nóminas de primera división en el Torneo Apertura, Hasta que en la última fecha, frente a Newell's de local, optó por ponerlo de titular en lugar de Elías Gómez y se convirtió en el tercer jugador más joven de la institución en hacerlo con 16 años, 9 meses y 16 días, solo por detrás de Gianluca Prestianni y Alex Verón.

image Scaloni y los amistosos preparatorios para el Mundial 2026 En el marco de lo que será la nueva cita mundialista en busca del bicampeonato, Scaloni confió en él y en 6 jugadores más que no estaban en la órbita de la mayoría de los argentinos para ser convocados a la Selección. Además del lateral velezano, también estarán: Santiago Beltrán y Joaquín Freitas, de River Plate; Tomás Aranda, de Boca Juniors; Ignacio Ovando, de Rosario Central; Agustín Giay, de Palmeiras; y Nicolás Capaldo, del Hamburgo de Alemania, con pasado en Boca. Se jugarán dos amistosos previo a la Copa del Mundo: ante Honduras el 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas y ante Islandia el 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.