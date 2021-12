"Masterchef Celebrity 3": una nueva eliminación y los reclamos de un ex participante

Lo cierto es que en primera instancia quienes subieron al balcón fueron Sabrina y La Peque. De esta forma, los restantes cuatro participantes tuvieron que seguir cocinando con el tiempo que les quedaba. Charlotte logró hacer el mejor plato con una preparación a la que llamó “Raro” y constaba de huevo revuelto, queso cheddar, bacon, coco rayado y miel. “Yo comería esto todos los domingos”, le dijo Germán Martitegui. Luego, Mica fue salvada también con su aceptable revuelto gramajo y, entonces, el mano a mano quedó entre Tomás y Tití. “El cocinero que abandona las cocinas más importantes del mundo es...Tití”, anunció Damián.

Como el flamante eliminado tenía la medalla dorada (fue directo a la gala de eliminación debido a que no pudo presentarse en la anterior), el dueño de Tegui le indicó que tenía la oportunidad de dejársela a uno de sus compañeros. “A la querida Luisa se la voy a dejar”, dijo él. Y, acto seguido, la actriz se mostró muy emocionada y fue a abrazarlo. “No me podés hacer esto”, le dijo ella conmovida y agradecida.

Las quejas de José Luis Giogia contra Masterchef

José Luis Giogia fue el primer eliminado de esta edición del certamen de cocina, y al parecer no quedo muy conforme con su paso por el programa. “Fue hermoso hacer Masterchef, aparte yo siempre fui primero en todo, fui el primer eliminado”, comentó en el programa Jubilados TV (América) conducido por Andrea Falcone.

Gioia recordó la crítica que le hizo Analía Franchín: “Hay gente que se muere por estar en Masterchef y a vos que te invitaron ni siquiera te preparaste, eso demuestra soberbia, sos un soberbio”.

“No le quise contestar porque sería agresivo, porque si yo lo hiciese con la misma ironía y de la misma forma que lo hizo ella, la miraría y le diría que si fuera soberbio no estaría sentado al lado tuyo. Eso fue nada más, la única vez que la vi en mi vida”, dijo el actor.

“Ella habló de las milanesas, se puso a hacer milanesas porque estuvo en el programa dónde a mí me eliminaron, que había que hacer milanesas ¿cuál es la soberbia mía?, ¿porque no soy un gran cocinero? “, señaló Gioia y agregó: “Yo voy a hacer un reality de humor, que suban los tres del jurado (a un escenario) a hacer monólogos al lado mío, yo los voy a calificar a ver qué tal son los monólogos de cada uno”.

El comediante también sacó a relucir su relación con el jurado dentro del reality. “Era la segunda vez que me decían soberbio, porque me lo había dicho Germán (Martitegui), el chef. Porque no le había hecho caso en algo que me dijo ponele tal cosa o hacé tal cosa y como no lo hice me dijo. ´No sé si fue distracción o soberbia´ y yo lo miré y le dije que no soy soberbio. Aparte ¿soberbio?, ¿soberbio de qué?, ¿de dónde va a salir mi soberbia? Soy un tipo que viene de una familia extremadamente humilde, me crié humilde, sigo teniendo mi familia muy humilde”, concluyó.