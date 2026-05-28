La selección de los que no van al Mundial 2026: el dream team de las figuras ausentes

Varios jugadores quedaron afuera de la Copa del Mundo, y con ellos se podría armar un equipo que competiría fuertemente en el certamen.

Varias estrellas deberán mirar por TV la Copa del Mundo, ya que no podrán formar parte de la competencia por distintos motivos.

Cada vez falta menos para que la fiesta del fútbol se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá con el inicio del Mundial 2026 . En estos últimos días, se empezaron a conocer los protagonistas que integrarán la competencia, pero también salieron a la luz las ausencias de peso que tendrá el torneo .

Algunos se quedaron en el camino durante las Eliminatorias o el repechaje. Otros terminaron afuera por decisión de sus entrenadores o por lesiones sufridas durante la temporada, ya sea a poco de confirmarse las nóminas o con recuperaciones demasiado extensas como para llegar a la cita.

Si bien es difícil elegir once entre tantas figuras que no podrán decir presente durante el Mundial 2026, es posible armar un equipo tan fuerte que haría soñar a cualquier director técnico con la chance de quedarse con el trofeo, debido a la calidad individual de estos jugadores de primer nivel.

Gianluigi Donnarumma

A la hora de elegir un arquero, el de Italia es sin lugar a dudas el que más destaca. Si bien Jan Oblak tampoco estará en la Copa del Mundo, el portero del Manchester City se quedó en las puertas tras perder el repechaje ante Bosnia.

Clave en la conquista de la Eurocopa 2020 y campeón de la UEFA Champions League con el París Saint-Germain, Gigi seguirá a sus 27 años sin poder disputar un Mundial, pese a haber sido uno de los jugadores más regulares de la Azzurra durante las Eliminatorias.

Donnarumma Cuenta de X: @ManCity Uno de los mejores arqueros del planeta sigue sin poder disputar una Copa del Mundo. Cuenta de X: @ManCity

Trent Alexander-Arnold

Tras un enorme paso por el Liverpool, el lateral derecho decidió dejar libre el club que le brindó todo para convertirse en uno de los mejores del mundo en su puesto. Su arribo al Real Madrid parecía relanzar su carrera tras finalizar el ciclo en Inglaterra, pero las lesiones no le permitieron rendir a su mejor nivel.

Esto hizo que Thomas Tuchel tomara la polémica decisión de dejarlo afuera de la lista definitiva de los Leones para el Mundial 2026 y abrió varios interrogantes sobre su decisión de irse a España. Sin lugar a dudas, será otra de las grandes ausencias de la Copa.

Alessandro Bastoni

El central campeón de la Serie A con el Inter tampoco pudo ayudar a Italia a volver a una Copa del Mundo y se quedó en el camino tras caer en el repechaje ante Bosnia. En su mejor momento, tampoco será parte de la competencia más importante de selecciones.

El zaguero, que aún no definió si seguirá en el Nerazzurri o buscará nuevos horizontes tras los intereses del Barcelona y varios equipos de la Premier League, deberá observar el Mundial 2026 desde su casa.

Harry Maguire

Dejó atrás eso de “ser un meme” por los errores que cometió en el peor momento del Manchester United en los últimos años y también tuvo un papel fundamental dentro del club en la última temporada. Desde la llegada de Michael Carrick, los Red Devils levantaron su nivel y consiguieron volver a la Champions League tras varios años malos.

También fue parte del proceso de Inglaterra para llegar al Mundial 2026 y parecía una fija en la convocatoria, pero fue otra de las sorpresas que Thomas Tuchel decidió dejar de lado al dar la lista. Incluso, su enojo fue tal que se quejó de quedarse sin Copa del Mundo mucho antes de que saliera la nómina.

Luke Shaw

El lateral izquierdo del Manchester United era para muchos una fija en Inglaterra. También estuvo en el proceso de los Leones en las Eliminatorias y, como dato curioso, jugó las 38 fechas de la Premier League, por lo que sorprende la decisión del entrenador alemán de dejarlo afuera.

No llegaba sin ritmo y era parte del enorme nivel de los Red Devils en la recta final de la temporada, que fue más que interesante, ya que pasaron de la mitad de tabla a la zona de UEFA Champions League.

Dominik Szoboszlai

El astro húngaro se quedó en el camino con su país y no consiguió la clasificación al Mundial 2026 pese a rendir de excelente manera durante las Eliminatorias europeas. Tras una temporada en la que el Liverpool no pudo brillar, su rendimiento individual fue bastante bueno.

Lamentablemente, el mediocampista, que cuenta con una de las mejores pegadas del planeta, no podrá formar parte de la máxima cita y deberá aguardar hasta 2030 para disputar la competencia. Todo pese a que tuvo su mejor rendimiento: 13 goles y 12 asistencias en 52 partidos disputados con los Reds.

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Sandro Tonali

Tras la larga suspensión que debió cumplir por verse involucrado en apuestas, el mediocampista volvió a la actividad en el Newcastle a gran nivel. Esto también era un alivio para Italia, que pudo contar otra vez con él en la convocatoria y parecía tener una pieza importante para regresar a la Copa del Mundo.

Sin embargo, al igual que Donnarumma y Bastoni, no fue suficiente para superar a Bosnia en el repechaje y se quedaron con las manos vacías.

Khvicha Kvaratskhelia

Mientras el fin de semana buscará su segunda UEFA Champions League con el París Saint-Germain, el astro no será parte del Mundial 2026. Su esfuerzo para que Georgia se metiera en la competencia no fue suficiente y será una de las grandes ausencias de la Copa del Mundo.

Tras el enorme rendimiento en Napoli y ser clave en el PSG de Luis Enrique, Kvara se queda sin cumplir otro sueño con su nación, pese a que consiguió meterla en la última Eurocopa.

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Cole Palmer

Otra estrella de peso que sufrió las decisiones repentinas de Thomas Tuchel. Es cierto que el delantero fue parte de la caída futbolística del Chelsea que decepcionó a todos con sus eliminaciones en la UEFA Champions League y el mediocre rendimiento en la Premier League.

Su nivel cayó tanto que Inglaterra se dio el lujo de prescindir de él y elegir otros nombres para formar la nómina.

Cole Palmer Cuenta de X: @ChelseaFC La estrella del Chelsea bajó su nivel y Tuchel decidió dejarlo afuera de la lista de Inglaterra. Cuenta de X: @ChelseaFC

Phil Foden

Otra figura que se queda sin Copa del Mundo. Tuchel sabe que el crack del Manchester City perdió terreno en el equipo de Pep Guardiola y está lejos de su mejor versión, aunque era difícil pensar que iba a quedar afuera de la lista definitiva de los Leones para el Mundial 2026.

Dentro de la prensa británica, es una de las bajas que menos se cuestionaron, aunque no deja de llamar la atención por todo lo que puede dar el astro de los Citizens cuando está en buenas condiciones.

Robert Lewandowski

La última oportunidad que tenía de disputar una Copa del Mundo se diluyó en el repechaje ante Suecia, donde un agónico gol de Viktor Gyokeres dejó a Polonia sin la chance de jugar el certamen.

Para colmo, el goleador cerró una gran temporada en Barcelona, donde fue importante pese a no ser siempre titular indiscutido para Hansi Flick. A su edad, es improbable que pueda ser parte de otro proceso, por lo que no podrá volver a jugar este certamen y, sin dudas, será una de las grandes ausencias del Mundial 2026.