Provincia investiga a Mercado Libre por "cláusulas abusivas" y podría multarla por $1.800 millones

El ministerio de Producción realizó una investigación de oficio contra la plataforma por las condiciones generales de uso del “ecosistema MELI”. Le dio cinco días a la empresa para modificarlas.

El Gobierno bonaerense de Axel Kicillof inició actuaciones de oficio contra Mercado Libre por presuntas cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión. La Provincia podría multar a la plataforma por hasta $1.800 millones.

La fiscalización provincial fue iniciada de oficio por el Ministerio de Producción que conduce Augusto Costa y abarcó las condiciones generales de uso del “ecosistema MELI” , los términos y condiciones de préstamos personales y los términos y condiciones de préstamo para compras y pagos de la compañía de e-commerce.

En el análisis realizado por la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores se identificaron "más de diez cláusulas con presuntas infracciones" a la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor sobre los instrumentos contractuales publicados por la plataforma fundada por Marcos Galperin.

En el mismo, la Provincia constató que las mencionadas cláusulas "presentarían abusividad" en términos del artículo 37 de la mencionada ley "al consagrar un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio de las y los consumidores".

Entre los ítems observados, el ministerio de Producción bonaerense enumeró a la "indeterminación en el cobro de tarifas, aceptación tácita de modificaciones contractuales, traslado de responsabilidad por uso no autorizado de cuenta y la compensación entre cuentas".

También identificó una cláusula de indemnidad a favor del proveedor, la exoneración de responsabilidad por fallas técnicas, débito sobre cuentas de terceros ajenos al contrato, caducidad automática de plazos por incumplimiento futuro indeterminado, exención de responsabilidad de manera anticipada y fijación de jurisdicción exclusiva en perjuicio del consumidor.

Desde la cartera que conduce Costa informaron que la empresa fue advertida de las presuntas infracciones y se le otorgó la posibilidad de realizar modificaciones o supresiones a las cláusulas para dar por terminada la investigación. Caso contrario, podrá ser sancionada con una multa de hasta $1.815 millones.

El expediente corre por fuera de la eventual existencia de denuncias individuales. Según informan desde Provincia, Mercado Libre es la empresa con más reclamos en el distrito: acumula 2396 presentaciones sólo en los primeros cuatro meses del año.