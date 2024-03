Mejor no hablar de ciertas cosas

“Mejor no decirlo” es una comedia sobre una pareja que se elige en la madurez, sin hijos de otros matrimonios y decididos a ser honestos, a no callar por miedo a romper. Con delicadeza y amor, se dicen todo. Busca correrse lugares comunes.

“Llevo 24 años con 64 kilos y un bigote. ¿Como hacer que la gente quiera seguir viendo eso? Me pregunto a esta altura cómo me ve el público sobre el escenario”, confiesa Imanol Arias, quien junto a Mercedes Morán protagonizarán el acontecimiento teatral del año. Morán dijo a Ámbito: “Propuse que mi compañero fuera Imanol y aceptó, pese a que en este momento no les es redituable trabajar en Argentina. Ambos necesitábamos volver al teatro”.

Imanol Arias: No quería continuar con esa carrera frenética de hacer series, películas durante tantos años. Necesitaba encontrar un proyecto que me permitiera salir de la cajita del éxito. Cuando uno es mayor y después de 22 años de sucesos, quería encontrar una pieza que pueda hacerla un tiempo y guardarla. La producción era perfecta, en el sitio adecuado, donde hay más talento para hacerlo, que no es excesivamente caro porque en cualquier lugar la estadía y mi implicación en la producción se quedaría a que me lleve un sueldo. La posibilidad de trabajar con Mercedes, fui convocado por ella y me siento elegido. En mi edad hay 7 u 8 actores increíbles que podían hacerlo y el estar en Argentina viviendo del teatro en este momento, durante 6 o 7 meses, es algo que no hago desde el ´94. Siempre que hago eso en Argentina mi vida teatral cambia para bien, sale otro yo, me sujeto. Llevo 24 años con 64 kilos y un bigote. ¿Como hacer que la gente no quiera seguir viendo eso? Este es un texto que permite sonreír, es muy inteligente y exige compenetración con la compañera que da toda una aventura. Es un compromiso que sale solo sino no te diviertes. Mercedes está pegando fuertísimo en el cine internacional y de pronto viene el gallego y se queda tantos meses para trabajar.

Mercedes Morán: El material es adecuado para este momento, es una comedia sutil, volver a trabajar con Tolcachir y hacerla con Imanol, tener la posibilidad de hacerla en Argentina y España. Necesitaba parar un poco, hace 6 años no hago teatro, después de tanta serie y película esto es volver a estar en contacto directo con la gente, es una necesidad personal. No obedece a una estrategia de carrera, estamos a una altura de nuestras vidas donde manda correrse de un lugar. Esta pieza no es nada pretenciosa, no es para matarse de risa, va a despertar un lindo estado y el tema que es tan actual.

IMG-20240305-WA0056.jpg Morán y Arias junto a la periodista Carolina Liponetzky, durante la entrevista

P.: ¿Por qué dice que el tema es actual?

M.M.: Es un modelo de pareja que me encanta, dos personas que se han elegido en su madurez, tienen hijos de otros matrimonios y están decididos a ser honestos, a no callar por miedo a romper, con mucha delicadeza y amor no se callan. Es una comedia que se corre de lugares comunes de destapar grandes secretos, nada se pone en riesgo.

I.A.: Es una propuesta de Claudio que es oval, es como esas películas donde hay una escena en la cocina y de repente hablan de ir a Rosario y abren la puerta de casa y ya están allí, no se ve el vuelo, no es una obra convencional, son momentos. Tiene banda sonora que para unirlo está editada, es especial, hecha por Guido Barenblum, histórico de Lucrecia Martel, para quien también es un desafío el teatro. Es una obra de escucha, no provoca sobresaltos.

P.: ¿En qué sentido la obra es adecuada para este momento?

M.M.: Es buena para este momento donde necesito generar y escuchar risas. Todo el tiempo estamos con esta premisa de escuchar al otro, no hay discusión sangrienta. Es perderle el miedo a esto que se instaló de la discusión, la grieta, es un intercambio de pensamientos que debe ser enriquecedora, no separatista. Esta dinámica de pareja ayuda.

I.A.: El momento en Argentina es tremendo de cambio, es una transformación que hace que la gente este comentando los diferentes rubros, la inflación, las prepagas, la clase media y los pobres con tantas dificultades. Cuando lleguen a sus casas no estarán hablando del kilo de harina, esta obra habla de lo que hablan en casa, de la nena que se irá a vivir con el novio y el alquiler. Es un abanico de temas.

MEJOR 102.jpg

P.: ¿Cómo ve el teatro en Argentina y en España?

I.A.: En los últimos 30 años de cuando empecé a venir a hacer cine, en la época de oro del cine español, hasta aquí, Argentina es la copadora de los festivales europeos. Hay como 30 películas que han impactado de manera terrible y teatralmente no hay una cuidad como Buenos Aires. Tampoco hay un lugar donde tanta gente se dedique profesional y no profesionalmente a esto. No hay tantas salas multiprogramadas. Esa mezcla de circo italiano y teatro clásico español que se ve en todo.

M.M.: En el mundo se tiene un gran concepto de nuestro talento y nuestra pequeña pero interesante industria. Que lo diga Imanol que no viene en un momento que le sea redituable trabajar en Argentina, tan exitoso, hay acá unas posibilidades respecto de la actuación que se replican en otras disciplinas.

P.: ¿Cómo ven las medidas que se están tomando en Cultura y Comunicación?

I.A.: Esta sociedad es presidencialista y republicana, toma el camino de déficit cero a toda velocidad, todos los rubros son recortados, pero el descuido se regula y se arregla. En España llevamos tiempo ajustando presupuestos pero salvando los que necesitan apoyo. Este espectáculo está concebido de tal manera que no lo necesita. Luego está la formación, el tratamiento jubilatorio, compañías nacionales o TV pública que no puede cambiar al déficit cero con cada gobierno porque necesitaríamos que cada gobierno estuviera 30 años y no sería democrático.

M.M.: Cerrar Telam es algo inaceptable, habla de desconocimiento, existe hace 40 años y estuvo en todos los gobiernos, es ideologizar algo que no tiene que serlo. Es muy triste lo que pasa, es una agencia de noticias, no hay país que no tenga agencia de noticias. Con este fantasma de la ideología se cierra todo.

I.A.: Buenos Aires con una gran Film comission que explotara lo que se conoce de Buenos Aires en el mundo como ocurre en Madrid. Hay que darles la bienvenida y pedir que no hagan trampa, que digan cuanto gastarán, por ejemplo ahora viene Ridley Scott y dice que debe gastar 300 millones reales, y si tiene que pagar el 45% a Hacienda, el Estado los tienta con que paguen sólo el 15% para que generen trabajo. Hay que evaluar propuestas.

P.: ¿Cómo se preparan para el estreno?

M.M.: Estamos nerviosos, es un nuevo desafío y recibimos expectativa de parte del público. El director decidió intervenirla, son escenas, se corren del mundo de la casa y el living. Estos intercambios están atravesados por distintos ámbitos, con luz y sonido se generan espacios, no hay pantalla ni proyecciones, somos nosotros los encargados de generar eso, ayudados por este dispositivo. Claudio para cada espectáculo decide inventar un lenguaje.

I.A.: Se crean muchas expectativas y esto a todo el mundo le pasa, es enfrentarse con uno mismo y si no hay ese miedo te diviertes menos y te equivocas más.Tengo 68 años y estar de pie sobre el escenario genera preguntas. ¿Cómo se ve la joroba que tengo? Hoy llega el dispositivo, sencillo pero maravilloso, la iluminación a veces genera el efecto cine. El director está colocadísimo con el sonido, la banda sonora es cinematográfica.