Messi sigue batiendo récords: marcó el gol más rápido de su carrera

Con la camiseta “albiceleste”, el más tempranero había sido contra Nigeria en el Mundial de Brasil 2014, a los dos minutos y 26 segundos.

El rosarino, de 35 años, es el máximo anotador histórico de la Argentina con esa cantidad de tantos en 175 partidos. Su primer festejo en la mayor fue en un amistoso ante Croacia celebrado en la ciudad suiza de Basilea, el 1 de marzo de 2006.

Más de la mitad de sus tantos en la Selección fueron oficiales (28 por clasificación mundialista, 16 en Copas América y 13 en Copa del Mundo) y en Argentina fue el país donde más gritó (30).

Por otra parte, la “Pulga”, volvió a hablar de la posibilidad de estar en el próximo Mundial en 2026 y reiteró que “es difícil que se dé”, mientras que destacó que su deseo es disfrutar de lo que se viene con el conjunto albiceleste tras el triunfo ante Australia en el partido amistoso disputado hoy en China.

“Siempre disfrutamos de estar acá. Era complicado jugar con el calor, estaba pesado, pero, más allá de todo, seguimos creciendo...”, señaló Messi, autor de un golazo con el que Argentina abrió el marcador en el primer encuentro de la gira por Asia. Respecto a sus declaraciones en las que casi descartó su presencia en la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos 2026, el rosarino ratificó sus dichos. “Lo que dije es algo normal, por edad y por el tiempo. Es difícil que se dé, pero ahora trato de disfrutar de estar acá, de las Eliminatorias y de la Copa América. Queda muy lejos el Mundial, quiero disfrutar de lo conseguido...”, manifestó Messi al ser consultado nuevamente por el tema.

El rosarino también manifestó que si no hubiera salido campeón del Mundial de Qatar 2022, ya hubiera dado un paso al costado del combinado nacional.

“Llorar no, pero sufro muchísimo. Tuve momentos durísimos. Siempre tenía el deseo de conseguir algo con la Selección. Tenía en mi cabeza que lo iba a lograr. Y que si no era así, lo tenía que intentar... No podía ser que hubiera ganado todo a nivel clubes y que si no lo hacía con la Selección me faltase algo...”, comenzó la Pulga en una entrevista con TV Pública en la previa del partido de preparación. “Al Mundial lo disfruté mucho, como no me había pasado antes. Sabía que podía ser el último. Siendo sinceros, si no era campeón del mundo no estaría más en la Selección. Hoy siendo campeón del mundo no puedo dejar la Selección, y tengo que disfrutar de todo esto. Era como que lo disfrutaba y tenía una tranquilidad y confianza enorme en el grupo”, completó más tarde.

Luego de dos años en París Saint-Germain, y tras unas negociaciones fallidas para regresar a Barcelona, Lionel Messi tomó la decisión de aceptar la oferta de Inter Miami, de la MLS. “Al principio la idea era otra. Estamos felices de la decisión que tomamos, preparados. Con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio. Fue un paso importante, pero al mismo tiempo consciente de lo que significaba...”, aseguró.

En esa línea, continuó: “Quiero pensar en lo que se viene, empieza un ciclo nuevo y no nos podemos quedar con lo que conseguimos hasta ahora”.