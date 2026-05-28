Cómo ver el recibo de sueldo digital de jubilados en Mi ANSES, para chequear que esté bien el pago

El documento permite verificar aumentos, bonos y descuentos aplicados sobre la jubilación. Conocé los detalles.

Los jubilados pueden descargar el recibo digital desde Mi ANSES para controlar haberes, descuentos y bonos de mayo.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES pueden consultar y descargar su recibo de haberes digital desde la plataforma Mi ANSES. El comprobante permite verificar el monto depositado, revisar descuentos aplicados y controlar si el organismo efectivamente acreditó bonos extraordinarios o aumentos correspondientes al mes. El trámite se realiza de manera online y no requiere asistir presencialmente a una oficina.

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La consulta cobró relevancia durante mayo porque muchos jubilados revisaron sus haberes para confirmar el impacto del aumento por movilidad y el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 que continúa vigente para ingresos bajos.

El comprobante muestra el haber mensual, el detalle de aumentos aplicados, bonos extraordinarios, descuentos de obra social, créditos o retenciones, además del monto final acreditado por ANSES.

Para consultar el recibo de haberes digital, el jubilado debe ingresar a la plataforma oficial Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social. El acceso puede realizarse desde computadoras, tablets o teléfonos celulares.

Una vez dentro del sistema, hay que dirigirse a la sección “Jubilaciones y Pensiones” y luego seleccionar la opción “Consultar recibos de haberes” . Ahí aparecen disponibles los comprobantes mensuales emitidos por el organismo previsional. El sistema permite descargar el archivo en formato PDF o imprimirlo directamente desde la plataforma. ANSES recomienda revisar especialmente el monto bruto, los descuentos y el importe neto depositado.

Dentro del recibo figuran conceptos como jubilación mensual, bonos extraordinarios, descuentos de PAMI, créditos ANSES, cuotas judiciales o retenciones impositivas si correspondieran.

En mayo, muchos jubilados utilizaron esta herramienta para confirmar si efectivamente recibieron el bono extraordinario de hasta $70.000 anunciado por el Gobierno. ANSES aclaró que el refuerzo no se paga automáticamente de forma completa a todos los beneficiarios, ya que depende del ingreso final que perciba cada jubilado tras la actualización por movilidad. Por ese motivo, revisar el recibo digital permite detectar rápidamente si el monto depositado coincide con lo esperado según la situación previsional de cada persona.

La plataforma también brinda acceso a otros servicios previsionales, como calendario de pagos, historial laboral, certificación negativa y comprobantes de obra social.

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Monto de las jubilaciones de ANSES en mayo

ANSES aplicó en mayo de 2026 un aumento del 3,38% sobre jubilaciones y pensiones, en línea con la fórmula de movilidad vigente basada en la inflación informada por el INDEC.

jubilación mínima con bono: $463.174,10

PUAM con bono: $384.539,28

pensiones no contributivas con bono: $345.221,87

Los aumentos impactaron también sobre asignaciones familiares y prestaciones sociales administradas por ANSES. Según explicó el organismo previsional, el esquema de movilidad actual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de dos meses anteriores, de acuerdo con el Decreto 274/24.

El recibo digital refleja automáticamente esos incrementos y permite verificar cuánto corresponde específicamente al haber jubilatorio y cuánto al bono extraordinario.

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Quiénes recibieron el bono de $70.000

El bono extraordinario de hasta $70.000 se mantuvo vigente durante mayo para jubilados y pensionados con ingresos bajos dentro del sistema previsional. ANSES confirmó que el refuerzo completo corresponde a quienes cobran la jubilación mínima.

También lo recibieron titulares de la PUAM, Pensiones No Contributivas y otras prestaciones administradas por el organismo que se encuentren dentro del límite de ingresos establecido. En los casos donde el haber supera parcialmente la mínima, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar un tope de $463.174. Por encima de ese ingreso total, el refuerzo deja de aplicarse. El pago se acreditó junto con el haber mensual habitual y sin necesidad de realizar trámites adicionales.