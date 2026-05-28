Después de Fito Paez, Andrés Calamaro también puso a prueba al público: el rock clásico contra el cerebro del algoritmo Por Carolina Liponetzky + Agregar ámbito en









Los músicos maduros parecen querer transmitir a espectadores de más cuarenta años que tengan paciencia, que se deje llevar por la sorpresa, que disfrute del proceso y del viaje. No faltaron los hits de siempre incluyendo clásicos de “Los Rodríguez” y “Los abuelos de la nada”.

Andrés Calamaro agotó el cuarto Movistar Arena tras su gira por el país. No faltaron los hits de siempre incluyendo clásicos de “Los Rodríguez” y “Los abuelos de la nada”. Del barro de Obras al scroll infinito.

Andrés Calamaro brindó las dos primeras de cuatro noches agotadas en el Movistar Arena a tan solo una semana de que Fito Páez fuera abucheado por la ocurrencia de tocar una hora y media temas de su último disco. En estos conciertos, Andrés ofreció una aplanadora de hits incluyendo clásicos de “Los Rodríguez” y “Los Abuelos de la Nada”, aunque también hubo muchísimos momentos acústicos de zapada entre músicos, varios temas menos conocidos y hasta tangos como “Garúa”.

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CALAMARO movistar 27 may Bonetto 413 Calamaro junto a Santi Motorizado. Los músicos maduros parecen querer transmitir a un público de más cuarenta, que no es la generación de cristal de la inmediatez y la espectacularidad, que baje el ritmo, que tenga paciencia, que se deje llevar por la sorpresa, que disfrute del proceso y del viaje. Luego de un precioso devenir de melodías de cada uno de los músicos de la banda, a la hora de presentarlos, Calamaro dijo de lo poco que habló en el show: “¿Les inquieta la pura música?”, y la conexión con lo ocurrido la semana pasada con Fito fue inmediata, no por el abucheo, sino por esa sensación de no estar escuchando un hitazo tras otro.

Y eso que no faltaron "Todavía una canción", "A los ojos", "Carnaval", "Loco", "Crímenes Perfectos", "Costumbres Argentinas", "Los Aviones", "Mi Enfermedad", "El Salmón", "Alta Suciedad", "Sin Documentos", "Paloma" y "Flaca", pero también hubo de los otros y se percibe en el público la poca tolerancia a la espera. Agarran el celular y solo vuelven a conectarse cuando suenan, por caso, "Cuando no estás" con Santiago Motorizado como invitado o "Mil Horas" junto al trap de Trueno.

CALAMARO movistar 27 may Bonetto 417 (1) Es curioso como ese espectador que sigue a Calamaro hace 30 años y en su juventud supo de de demoras para comenzar, de roturas de instrumentos y delirios a lo Charly García, de recitales en Obras, de barro, y de lanzarse a la aventura del rock, ahora, ya más grande, no puede zafar de la irremediable ansiedad que imponen los algoritmos. Basta con haber ido a este recital para que lluevan en Instagram videos y tópicos relacionados, una suerte de “porque viste…. te proponemos…”. Y sobre estas cuestiones vienen a advertir los rockeros melenudos de antes que son los rockstars prolijos de barber shop de ahora.

unnamed (2) En su show Calamaro recordó a sus fans las causas que defiende y dónde está parado, marcando la contradicción propia que define al ser humano y mal que les pese a varios: defendió al Chiqui Tapia (acusado por presunta apropiación indebida de aportes) y lució triunfal la remera de la Selección Argentina que le había obsequiado justo antes del show, a lo que se oyó corear contra el presidente de la AFA, todo mientras las pantallas mostraban a Diego Maradona al son de “Costumbres argentinas” Los visuales reiteraron en varias canciones imágenes de guerra, de ayer y de hoy, así como el torero y la conocida defensa de Andrés a las corridas, algo que le valió críticas y desprecio del mismo público que lo aplaude por poner en primer plano a Hebe de Bonafini, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo con pancartas “Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también”. CALAMARO movistar 27 may Bonetto 508 Para los bises llegaron "Estadio Azteca" y "Los Chicos" como cierre, y de los hits solo faltaron “Media Verónica” y “Tu parte de adelante”. El artista presentó las dos primeras funciones agotadas de su serie de cuatro shows en el Movistar Arena, en el marco de su gira "Como Cantor", y ya están agotadas para el 3 de junio y quedan las últimas para el 8 de junio El tour incluyó Santa Fe, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Catamarca, Mar del Plata, Bahía Blanca.