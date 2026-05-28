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28 de mayo 2026 - 15:17

Después de Fito Paez, Andrés Calamaro también puso a prueba al público: el rock clásico contra el cerebro del algoritmo

ámbito.com | Carolina Liponetzky
Por Carolina Liponetzky

Los músicos maduros parecen querer transmitir a espectadores de más cuarenta años que tengan paciencia, que se deje llevar por la sorpresa, que disfrute del proceso y del viaje. No faltaron los hits de siempre incluyendo clásicos de “Los Rodríguez” y “Los abuelos de la nada”.

Andrés Calamaro agotó el cuarto Movistar Arena tras su gira por el país. No faltaron los hits de siempre incluyendo clásicos de “Los Rodríguez” y “Los abuelos de la nada”. Del barro de Obras al scroll infinito.

Andrés Calamaro agotó el cuarto Movistar Arena tras su gira por el país. No faltaron los hits de siempre incluyendo clásicos de “Los Rodríguez” y “Los abuelos de la nada”. Del barro de Obras al scroll infinito.

Andrés Calamaro brindó las dos primeras de cuatro noches agotadas en el Movistar Arena a tan solo una semana de que Fito Páez fuera abucheado por la ocurrencia de tocar una hora y media temas de su último disco. En estos conciertos, Andrés ofreció una aplanadora de hits incluyendo clásicos de “Los Rodríguez” y “Los Abuelos de la Nada”, aunque también hubo muchísimos momentos acústicos de zapada entre músicos, varios temas menos conocidos y hasta tangos como “Garúa”.

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Calamaro junto a Santi Motorizado.

Calamaro junto a Santi Motorizado.

Los músicos maduros parecen querer transmitir a un público de más cuarenta, que no es la generación de cristal de la inmediatez y la espectacularidad, que baje el ritmo, que tenga paciencia, que se deje llevar por la sorpresa, que disfrute del proceso y del viaje. Luego de un precioso devenir de melodías de cada uno de los músicos de la banda, a la hora de presentarlos, Calamaro dijo de lo poco que habló en el show: “¿Les inquieta la pura música?”, y la conexión con lo ocurrido la semana pasada con Fito fue inmediata, no por el abucheo, sino por esa sensación de no estar escuchando un hitazo tras otro.

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Y eso que no faltaron "Todavía una canción", "A los ojos", "Carnaval", "Loco", "Crímenes Perfectos", "Costumbres Argentinas", "Los Aviones", "Mi Enfermedad", "El Salmón", "Alta Suciedad", "Sin Documentos", "Paloma" y "Flaca", pero también hubo de los otros y se percibe en el público la poca tolerancia a la espera. Agarran el celular y solo vuelven a conectarse cuando suenan, por caso, "Cuando no estás" con Santiago Motorizado como invitado o "Mil Horas" junto al trap de Trueno.

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Es curioso como ese espectador que sigue a Calamaro hace 30 años y en su juventud supo de de demoras para comenzar, de roturas de instrumentos y delirios a lo Charly García, de recitales en Obras, de barro, y de lanzarse a la aventura del rock, ahora, ya más grande, no puede zafar de la irremediable ansiedad que imponen los algoritmos. Basta con haber ido a este recital para que lluevan en Instagram videos y tópicos relacionados, una suerte de “porque viste…. te proponemos…”. Y sobre estas cuestiones vienen a advertir los rockeros melenudos de antes que son los rockstars prolijos de barber shop de ahora.

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En su show Calamaro recordó a sus fans las causas que defiende y dónde está parado, marcando la contradicción propia que define al ser humano y mal que les pese a varios: defendió al Chiqui Tapia (acusado por presunta apropiación indebida de aportes) y lució triunfal la remera de la Selección Argentina que le había obsequiado justo antes del show, a lo que se oyó corear contra el presidente de la AFA, todo mientras las pantallas mostraban a Diego Maradona al son de “Costumbres argentinas” Los visuales reiteraron en varias canciones imágenes de guerra, de ayer y de hoy, así como el torero y la conocida defensa de Andrés a las corridas, algo que le valió críticas y desprecio del mismo público que lo aplaude por poner en primer plano a Hebe de Bonafini, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo con pancartas “Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también”.

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Para los bises llegaron "Estadio Azteca" y "Los Chicos" como cierre, y de los hits solo faltaron “Media Verónica” y “Tu parte de adelante”. El artista presentó las dos primeras funciones agotadas de su serie de cuatro shows en el Movistar Arena, en el marco de su gira "Como Cantor", y ya están agotadas para el 3 de junio y quedan las últimas para el 8 de junio El tour incluyó Santa Fe, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Catamarca, Mar del Plata, Bahía Blanca.

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