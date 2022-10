Sangre en acciones de Amazon y Facebook

Balances recientes

Ambas compañías presentaron sus resultados trimestrales durante la semana. Amazon reportó ventas por USD 127.100M, levemente inferior a lo esperado. Sin duda, lo que le preocupó al mercado es el escaso crecimiento (entre 2% y 8%) que planea tener la empresa durante el cuarto trimestre.

Además, el sector de la nube (Amazon Web Services) registró el peor crecimiento de los últimos 8 años. En un contexto recesivo, las empresas quieren reducir costos y, lógicamente, Amazon se ve afectada. Al día siguiente del balance, sus acciones cayeron un 10%.

Meta, en cambio, sufrió una caída dramáticamente peor. Sus acciones post balance cayeron un 24%. ¿Qué pasó? Reportó ventas por USD 27.700M, un 4% inferior interanual. Además, sus costos se elevaron un 19%, hasta los USD 22.050M. Es por eso que sus ganancias operativas fueron de USD 5.650M, cifra que representa una brutal caída del 46% interanual.

Además, Meta proyecta aumento de costos por las inversiones en el Metaverso, situación que no entusiasma al mercado por el momento. Tik Tok le está ganando la batalla y Meta ve cómo sus usuarios activos tienen un escaso crecimiento.

¿Son buenas ideas de compra?

Primero hay que decir que en las inversiones no se intentan atajar los cuchillos cayendo. Simplemente mirando los gráficos, Amazon y Meta no paran de caer por lo que, por el momento, no son buena idea para comprar.

¿Y a nivel fundamental? Amazon continúa estando “cara”, teniendo en cuenta el ratio Price-to-earnings, que es de 100. Es decir que su valuación representa 100 años de sus ganancias. En cambio, lo de Meta es realmente particular. ¿Por qué? Veamos:

Meta tiene actualmente un ratio Price-to-earnings de 9, cifra mínima récord para la compañía. Además, es un ratio drásticamente inferior al de compañías denominadas “Value”, que suelen tener ratios mucho menores que las tecnológicas. Por ejemplo, Coca Cola tiene uno de 26 y Procter & Gamble 23. Y Meta, una empresa supuestamente innovadora, cotiza a múltiplos irrisorios.

Claramente el mercado le soltó la mano a Meta y no confía en sus proyectos, a pesar de estar “barata”. Por ahora, no es momento de comprar acciones tecnológicas. A esperar con paciencia.

La situación actual es muy desafiante: inflación récord, tasas de interés subiendo y acciones sufriendo enormes pérdidas. Por eso preparé un informe con 3 ideas para aprovechar el contexto. Realmente te lo recomiendo.