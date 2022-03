Misiones respalda el acuerdo con el FMI

Energía, obra prioritaria

Mencionó Herrera Ahuad que las obras con financiamiento internacional que benefician a Misiones, “están las de energía eléctrica que ya hemos firmado en estos días que benefician a Iguazú. Hay líneas de 132 y hay una solicitud de una línea de 500”. También incluyó, “obras de infraestructura vial”.

Remarcó el gobernador que “si entramos en default, corremos el riesgo de que no obtengamos estos financiamientos y que se encarezcan los mismos para los diferentes programas que encaramos”.

Confirmó el gobernador que “junto al presidente de la Cámara de Representantes de la provincia, Carlos Rovira, decidimos fijar la postura de Misiones y garantizar que los recursos que no van a ser usados para pagar al Fondo Monetario Internacional, sean volcados a la provincia”.

Reiteró que “la postura es trabajar en conjunto para lograr el mejor acuerdo y que los recursos sean volcados en forma federal, para que se genere una matriz productora fuerte y que ayude en la recuperación de la economía”.

“Les decimos no al default, no a la cesación de pagos y como lo dijo el ingeniero Rovira, la toma de deuda que no llega a la gente es muy dañina y si garantizamos con nuestro voto esta nueva etapa del acuerdo, queremos que lleguen recursos al pueblo misionero”, completó.

Rovira ya se había expresado el pasado lunes, en la apertura del ciclo lectivo 2022 de la educación disruptiva y defendió la política de desendeudamiento que hace décadas encara la provincia.

Vale recordar que el gobernador misionero, formó parte de la comitiva de mandatarios provinciales que el martes por la tarde, asistió al Congreso para respaldar el acuerdo de la Nación con el Fondo Monetario Internacional, que permita refinanciar los 45.000 millones de dólares de deuda.

Con diputados

Durante su estadía en Buenos Aires, mantuvo reuniones con los diputados del Frente de la Concordia Misionero e integrantes del Interbloque Provincias Unidas. También participó de un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa y con el presidente de la República, Alberto Fernández.

El voto del Interbloque Provincias Unidas puede ser clave cuando el dictamen se ventile en el recinto, ante la paridad de votos del oficialismo y la oposición.