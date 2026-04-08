La Libertad Avanza impulsa la Boleta Única de Papel en cuatro provincias: el plan para reformar el sistema electoral antes de 2027

Los libertarios presentaron proyectos legislativos en Misiones, La Rioja y Río Negro. En San Juan el gobernador Marcelo Orrego, aliado de la Casa Rosada, reclama consensos para implementar el mismo sistema.

La Libertad Avanza empuja en varias provincias el uso de la Boleta Única de Papel para los comicios locales de 2027.

La Libertad Avanza (LLA) acelera su agenda de reforma electoral en el interior del país con una ofensiva coordinada para instalar la Boleta Única de Papel (BUP) en las provincias que aún mantienen el sistema tradicional de boletas. En las últimas semanas, los bloques legislativos libertarios presentaron iniciativas formales en Misiones, La Rioja y Río Negro , mientras que en San Juan, el gobernador Marcelo Orrego -aliado estratégico del Gobierno nacional- elevó el tono de sus reclamos para que la Legislatura provincial avance en la misma dirección antes de los comicios de 2027.

En Misiones, el bloque de diputados provinciales libertarios, encabezado por el presidente del partido a nivel provincial Adrián Núñez, presentó un paquete de 100 proyectos legislativos que incluyen la implementación de la BUP para las elecciones de 2027. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que también contempla la eliminación de asesores en el Estado y la transparencia fiscal.

La propuesta misionera busca replicar el modelo que ya se utilizó en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025, cuando la BUP demostró reducir costos y agilizar el escrutinio. Según los legisladores libertarios, el sistema actual de boletas tradicionales presenta "vicios y falencias propias de un mecanismo obsoleto" que favorece a los espacios políticos con mayor capacidad de impresión y distribución de boletas.

En La Rioja, la diputada provincial Andrea Juárez presentó un proyecto similar para modificar el sistema electoral de cara a los comicios de 2027. La legisladora explicó que la iniciativa busca "garantizar igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas y preservar la voluntad real del electorado" . Juárez destacó que la experiencia piloto de las elecciones nacionales mostró resultados positivos y una buena adaptación ciudadana. "Si bien lo nuevo puede generar dudas, también implica un desafío de capacitación y de generar confianza en el electorado", señaló.

La propuesta adquiere relevancia en un momento en que el oficialismo provincial analiza la posible utilización de la Ley de Lemas para las próximas elecciones, un mecanismo que Juárez rechazó de plano. Desde LLA riojana se deslizó que desde "las altas esferas libertarias" se habría sugerido a la Casa de las Tejas, como se conoce a la Casa de Gobierno provincial, que la iniciativa sea debatida en la Legislatura, aunque se negó que el envío de fondos nacionales esté condicionado a la aprobación del proyecto.

Río Negro: Cambia Río Negro impulsa la reforma

En Río Negro, la iniciativa llegó de la mano de los legisladores Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza (ambos de Cambia Río Negro) y de Gabriela Picotti, quienes presentaron un proyecto de ley para implementar la BUP en las elecciones provinciales. Los autores sostienen que la medida es "esencial para el fortalecimiento de la vida política y democrática" de la provincia.

El proyecto propone abandonar la lista sábana en favor de un modelo basado en tres principios: integridad, transparencia y equidad. Entre los argumentos centrales, destacan la reducción de costos -citando la experiencia de las elecciones nacionales del 26 de octubre- y la agilidad que el sistema aporta tanto al acto de votar como al escrutinio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatriciaMckidd/status/2018738575072715189?s=20&partner=&hide_thread=false Boleta Única Papel en Río Negro



Desde Cambia Río Negro presentamos el proyecto de BUP para terminar con privilegios de la vieja política, garantizar transparencia, equidad y reglas claras.

Es transparencia o es privilegio.

Entérate máshttps://t.co/baWkgx9r0u pic.twitter.com/03azYm13NR — Patricia Mckidd (@PatriciaMckidd) February 3, 2026

La propuesta se suma a otros dos proyectos similares ya existentes en la Legislatura: uno presentado por Juan Carlos Martín (PRO) en 2022 y reimpulsado en 2024, y otro de Lorena Matzen (UCR) de febrero de 2024. Además, el vicegobernador Pedro Pesatti publicó el pasado diciembre una columna de opinión, en varios medios, en donde propuso la unificación del calendario electoral y señaló que existen "condiciones técnicas y políticas" para adoptar la BUP, argumentando que reduciría el "desgaste democrático" y los costos públicos .

San Juan: Orrego reclama consensos

En San Juan el debate adquiere una dimensión particular. El gobernador Marcelo Orrego, exJuntos por el Cambio y aliado de la Casa Rosada, reclamó públicamente la implementación de la BUP y la eliminación del Sipad (Sistema de Partidos y Alianzas Democráticas), heredado de la gestión del peronista Sergio Uñac.

"Yo siempre propuse la ley de Boleta Única de Papel porque es el que he utilizado. Yo tengo que juntar el consenso", sostuvo Orrego en una entrevista radial, dejando en claro que el oficialismo no cuenta con mayoría propia en la Cámara de Diputados para avanzar unilateralmente.

El mandatario cuestionó el sistema actual al señalar que "el Sipad para mí no es un sistema bueno. Si usted recuerda, los bancos de las escuelas estaban llenos, te confundía la cantidad de boletas, la marea de tantas listas". Orrego comparó la BUP con la boleta electrónica y concluyó que la primera es más económica, ya que "la electrónica es más cara, porque esos sistemas se alquilan". Consultado sobre la posibilidad de que los sanjuaninos voten nuevamente bajo el Sipad en 2027, Orrego fue contundente: "Yo espero que no. Eso no debería ser así porque me parece que la gente está pidiendo otra cosa" .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrMarceloOrrego/status/2039400960447893994?s=20&partner=&hide_thread=false Las leyes que San Juan necesita para dar el próximo paso:



Invito a los diputados a debatir sobre el Código Electoral Provincial: la derogación de un sistema retrógrado y la transición hacia la boleta única de papel.

También avanzaremos en dos proyectos clave para el futuro… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) April 1, 2026

Las iniciativas provinciales se inscriben en una estrategia nacional de LLA para estandarizar el sistema electoral. La BUP ya fue implementada en provincias como Córdoba y Santa Fe, y el Gobierno busca replicarla en distritos en donde el sistema de boletas tradicionales aún resiste.

La coordinación entre los bloques legislativos libertarios y las gestiones afines -como la de Orrego en San Juan- sugiere una estrategia concertada para modificar las reglas electorales antes de los próximos comicios. En todos los casos, el argumento central es el mismo: reducir costos, eliminar irregularidades vinculadas a la manipulación de boletas y garantizar condiciones equitativas para todas las fuerzas políticas. La pulseada recién comienza y el tiempo corre porque los comicios de 2027 están a menos de dos años y la reforma electoral requiere, en todos los casos, modificaciones legales.