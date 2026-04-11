El primer ministro israelí se pronunció mientras su adversario dialoga con EEUU para frenar la guerra en territorio persa. La amenaza de Netanyahu también se extiende a aliados de Irán.

Netanyahu amenazó a la nación persa mientras vive decenas de manifestaciones contra la guerra.

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu aseguró que "seguirá luchando contra el régimen terrorista de Irán", mientras su país esté bajo su liderazgo. Fue en un mensaje de este sábado en medio de las negociaciones que lleva adelante la nación persa con EEUU .

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Cabe aclarar que durante este mismo sábado, Israel atacó objetivos del grupo Hezbolá en Líbano , en medio de las conversaciones de paz que se están llevando a cabo en Pakistán entre EEUU e Irán. En ese sentido, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) anunciaron haber atacado 200 objetivos enemigos en 24 horas . Además, en ataques de este sábado, 10 personas, entre ellas tres socorristas, murieron en el sur del país.

Por medio de un comunicado en X, el primer ministro sostuvo: " Israel bajo mi liderazgo continuará luchando contra el régimen terrorista de Irán y sus proxies , a diferencia de Erdogan, quien los acomoda y masacró a sus propios ciudadanos kurdos".

Este sábado, miles de manifestantes se volvieron a congregar en la plaza Habima de Tel Aviv para protestar contra la guerra contra Irán y la gestión oficial, lo que marca "la sexta semana consecutiva de manifestaciones desde el inicio de la operación militar conjunta israelí-estadounidense contra Irán", indicó el medio Haaretz.

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Israel atacó objetivos de Hezbolá en Líbano en medio de las conversaciones entre EEUU e Irán

Según medios estatales, una decena de localidades fueron blanco de bombardeos. Tres de los ataques golpearon varias localidades en el distrito de Nabatiye. En ellos murieron un miembro de la Defensa Civil y dos rescatistas del Comité Islámico de Salud, afiliado a Hezbolá.

"En un minuto, las FDI eliminaron a más de 180 terroristas en 3 áreas simultáneamente en un ataque a gran escala basado en inteligencia precisa y de alta calidad", indicó el ejército.

Además, detallaron que "100 objetivos fueron atacados simultáneamente en Beirut, la Beqaa y el sur del Líbano, incluyendo centros de mando principales, estructuras militares utilizadas por comandantes y múltiples sitios de infraestructura terrorista utilizados por altos operativos".