Muerte de Kaylee Hottle: se conoció como fue la llamada al 911 tras el accidente en el que falleció la actriz

Hottle debutó en el cine con el papel de Jia en la película Godzilla vs. Kong (2021) y retomó el papel en la secuela de 2024.

La muerte de la actriz Kaylee Hottle a los 18 años sigue conmocionando a Hollywood. En las últimas horas se filtró un audio de los operadores del 911 en el que emergieron detalles desesperantes de los momentos posteriores al fatal accidente que protagonizó la joven estrella de Godzilla vs. Kong .

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De acuerdo al audio que compartieron los sitios Page Six y TMZ, los primeros agentes en responder pidieron que trajeran desde alguna dependencia una persona que supiera lenguaje de señas para poder comunicarse con la chica, que estaba inconsciente en el auto.

La grabación de la central de emergencia también determinó que el joven de 19 años que manejaba el auto en el que iba Hottle no tenía ninguna información de contacto de la chica.

En la comunicación también se dan detalles del brutal accidente y se remarca que el auto tuvo “graves daños en la parte delantera” y que se fue de la ruta unos 3 metros para caer en una alcantarilla.

Según un comunicado de prensa emitido por la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick este martes, agentes y personal de rescate respondieron a un accidente fatal de un solo vehículo en la cuadra 11400 de Windsor Road en Ijamsville, Maryland, a las 2.52 de la madrugada.

Las autoridades certificaron que un Honda Accord de 1995, conducido por un joven de 19 años, se desvió hacia el lado derecho del camino y chocó contra una alcantarilla. La investigación especula que el exceso de velocidad fue un factor clave en el accidente. La actriz murió cuando era llevada al hospital.

La comunicación del operador del 911 con los agentes que intervinieron en el accidente en el que murió Kaylee Hottle

Operador: Primeros respondedores, atiendan reporte de vehículo sospechoso. 11410 Windsor Road. En Dave’s Court, espacio físico... 37 a 53.

Operador: 11515 Windsor Road, entre Twin Flower Drive y Oriel Drive. Persona inconsciente, no respira. Código 256.

Oficial: Esto es el resultado de un accidente vehicular. La paciente está inconsciente, solicito al Departamento del Alguacil (Sheriff) con urgencia.

Oficial: Solicito servicios médicos de emergencia y una ambulancia. ¿Pueden consultar con la ciudad si tienen a alguien trabajando que sepa lenguaje de señas? Daños graves en la parte delantera. A unos 3 metros fuera de la ruta, dentro de una canaleta/alcantarilla. (...)

Oficial: Otra ambulancia aquí para el conductor. Se queja de parece que dolor en la pierna derecha y también en las costillas.

Operador: Trooper 3, van a tener un campo de béisbol grande al lado de la escuela. Sin obstrucciones aéreas, solo una cerca de alambre alrededor.

Oficial: Al parecer ella está aquí de visita, y los amigos con los que anda no tienen ningún contacto de su familia ni ninguna información.

Operador: Si alguien tiene acceso al intérprete. Unidad 319, Unidad de Paramédicos 311, Unidad 902 respondiendo. Autumn Lake Healthcare, 347 Mountain View Drive, Habitación 100. Persona inconsciente, no respira. Código 333.

Oficial: Emergencias, vuelvan aquí por el segundo individuo, porque necesita revisión, le duelen las costillas.

La trayectoria de Kaylee Hottle

Hottle nació en Atlanta, Georgia, en 2007, y provenía de una familia sorda multigeneracional, con cuatro generaciones de parientes sordos por parte de su padre.

Comenzó a actuar a los nueve años, apareciendo en un anuncio de 2017 para el servicio de videoconferencias Convo. También participó en 10 Deaf Children: One Powerful Message, un proyecto que promovía la igualdad de derechos y oportunidades para la comunidad sorda.

Hottle debutó en el cine con el papel de Jia en Godzilla vs. Kong (2021). Su personaje era una joven sorda superviviente de la Isla Calavera que forjó un estrecho vínculo con Kong y se comunicaba con él mediante el lenguaje de señas.

Sus compañeros de reparto, Rebecca Hall y Alexander Skarsgård, aprendieron el lenguaje de señas estadounidense para poder comunicarse con ella durante la producción, y hablando sobre su actuación, Skarsgård dijo: "Es fascinante lo cómoda que se siente frente a la cámara y la rapidez con la que capta las indicaciones del director".

Hottle retomó el papel de Jia en Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio (2024), donde se exploró con mayor profundidad la conexión del personaje con los Titanes. Su actuación le valió una nominación a Mejor Actriz Joven en una Película en la 52.ª edición de los Premios Saturn.