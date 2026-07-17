Un micro volcó y cayó desde un puente de 6 metros de alto en la Ruta Nacional 7 + Agregar ámbito en









Sucedió a la altura de Carmen de Areco, tras partir desde la localidad cordobesa de Laboulaye. Llevaba cerca de 20 pasajeros y testigos indicaron que falta uno de los choferes.

Sucedió a la altura de Carmen de Areco. Llevaba cerca de 20 pasajeros y venían de Córdoba. Captura

Un micro que iba desde Córdoba hacia la provincia de Buenos Aires cayó desde un puente de seis metros de alto sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de Carmen de Areco. Llevaba cerca de 20 pasajeros mientras en la zona trabajan equipos de bomberos, policías

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El accidente se dio a altura del cruce entre la RN7 con la Ruta 31 y fuentes aseguran que aún habría personas atrapadas. De momento, hay un corte total en la zona. El vehículo circulaba desde la localidad cordobesa de Laboulaye y despistó. Tras la pérdida del control, cayó en el puente del arroyo La Guardia, apenas cruzando Carmen de Areco.

“Estábamos subiendo el puente en Areco y aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar. Hay gente que está siendo atendida. Íbamos alrededor de 20 personas a Buenos Aires”, indicó uno de los pasajeros, Maximiliano, en diálogo con TN.

Un micro volcó y cayó desde un puente de 6 metros de alto en la Ruta Nacional 7 El accidente se dio a altura del cruce entre la RN7 con la Ruta 31 y fuentes aseguran que aún habría personas atrapadas. @AndreaPizarro_ “El micro cayó del puente, desde unos seis u ocho metros”, dijo el testigo y aseguró que la mayoría de pasajeros eran de Córdoba y San Luis. “Un niño que fue atendido, un bebé“, añadió.

Asimismo, indicó que en el micro se encontraban dos choferes y que “falta uno” ya que “abrió la puerta lateral en marcha y saltó. Ahora no lo encuentran”. Y agregó: “Saltó durante el impacto. Se dio cuenta de que iba a pasar algo y saltó. Fueron segundos de caos. El que manejaba fue el que me contó esto”.