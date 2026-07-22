Las estafas virtuales crecieron en los últimos años y los adultos mayores suelen ser uno de los principales objetivos. Con distintas modalidades, los delincuentes intentan generar confianza o urgencia para que las víctimas compartan información sensible. Frente a esta situación, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe difundió una guía con recomendaciones.
Atención jubilados: la guía oficial de la Caja de Santa Fe para cuidarse de las estafas
Recomendaciones prácticas ayudan a reconocer maniobras fraudulentas y proteger los datos personales frente a engaños cada vez más frecuentes.
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Aunque las maniobras cambian con el paso del tiempo y aparecen nuevas estrategias, muchas conservan un mismo patrón: presionar a la persona para que actúe rápidamente. Por ese motivo, detenerse unos minutos antes de responder puede ser uno de los mejores mecanismos de prevención.
Los consejos de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe para evitar las estafas
Protección de datos personales
Desde La Caja destacan que nunca se comunicarán con los usuarios para pedir datos personales o bancarios por teléfono, WhatsApp o correo electrónico. Por este motivo, la principal recomendación para mantener los datos seguros e identificar posibles intentos de fraude es jamás brindar este tipo de información confidencial.
Cuidar las contraseñas
La seguridad de los accesos resulta fundamental para prevenir accesos no autorizados. Desde el organismo remarcan que bajo ninguna circunstancia se solicitará la contraseña de Intranet a los afiliados o usuarios.
Resguardo de los datos bancarios
Proteger las cuentas es prioritario ante cualquier contacto sospechoso. En ese sentido, La Caja aclara que nunca pedirá el CBU ni otros datos bancarios a través de ningún canal de comunicación.
Verificar la dirección de los correos electrónicos
Al recibir un e-mail a nombre de La Caja, es indispensable corroborar la autenticidad del remitente antes de interactuar. Para confirmarlo, se debe verificar siempre que la dirección de correo finalice con la extensión @santafe.gob.ar o @santafe.gov.ar.
Qué hacer ante situaciones de duda
Si una comunicación genera incertidumbre, la recomendación es solicitar inmediatamente el nombre y apellido de la persona con la que se está hablando y finalizar el contacto. Luego, para confirmar la identidad de esa persona o corroborar el llamado, se debe llamar de forma directa a la línea oficial de La Caja al 0800-444-3734.