Marco Rubio advirtió que dejar a Irán controlar el estrecho de Ormuz sería un "precedente peligroso"

El secretario de Estado de Estados Unidos alertó que permitir el control iraní sobre el estrecho amenazaría la economía mundial y la libertad de navegación.

Marco Rubio advirtió que el control iraní del estrecho de Ormuz pondría en riesgo la libertad de navegación y el comercio mundial.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este miércoles que permitir a Irán controlar el estrecho de Ormuz sería un "precedente peligroso" con consecuencias para el comercio y la seguridad global. El funcionario sostuvo que esa situación pondría en riesgo la libertad de navegación y podría replicarse en otras regiones del mundo si la comunidad internacional no actúa.

Durante su participación en la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) , que se desarrolla en Manila, Filipinas , Rubio expresó su preocupación por el impacto que tendría un eventual dominio iraní sobre uno de los corredores marítimos más importantes del planeta.

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó: "Si creamos un precedente en Oriente Medio en el que una nación-estado puede decidir controlar una vía marítima internacional, cobrar peaje y destruir sus barcos si no pagan, habremos creado un precedente muy peligroso que se repetiría en otras partes del mundo" .

Según el funcionario, el conflicto ya excede el plano regional y representa un desafío para el orden internacional construido durante décadas en torno al libre comercio y la circulación marítima.

El secretario de Estado de Estados Unidos llevó su preocupación por el estrecho de Ormuz a la reunión de cancilleres de la ASEAN.

Rubio también cuestionó la posición de Teherán respecto del estrecho de Ormuz y aseguró que Irán no tiene respaldo jurídico para atribuirse el control del paso marítimo .

"En el fondo es muy sencillo. Irán reivindica el estrecho, del cual no dispone en virtud de ningún mecanismo jurídico existente, de controlar el tránsito por el estrecho de Ormuz", afirmó ante los ministros de Exteriores de la ASEAN.

Luego insistió en que el problema trasciende el conflicto entre Washington y Teherán. "Ahora bien, existe un principio fundamental en materia de libre navegación, y este se ve amenazado. Creo que la economía mundial está amenazada, al igual que las normas que han regido el comercio internacional desde hace 150 años, y no podemos permitir que eso ocurra", sostuvo.

Las declaraciones de Rubio se dieron mientras continúan los bombardeos estadounidenses sobre la República Islámica.

El estrecho de Ormuz continúa bajo tensión

Las declaraciones de Rubio se producen en un contexto de creciente escalada militar en Medio Oriente. Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, Irán prácticamente ha bloqueado el tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo y gas.

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) volvió a atacar territorio iraní entre el martes y el miércoles, completando once noches consecutivas de bombardeos contra objetivos en la República Islámica.

Las nuevas declaraciones del secretario de Estado reflejan la preocupación de Washington por la evolución del conflicto y por las posibles consecuencias económicas y estratégicas que tendría un control sostenido del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Para la administración estadounidense, la defensa de la libre navegación en esa vía marítima se convirtió en uno de los principales ejes de su estrategia frente a la escalada en Medio Oriente.