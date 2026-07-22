AUH de ANSES: el monto neto de bolsillo en agosto y cómo cobrar el 20% retenido + Agregar ámbito en









La AUH aumentará en agosto. Conocé cuánto se cobra por hijo, cómo recuperar el 20% retenido y el calendario de pagos.

En agosto, los titulares de la AUH de ANSES recibirán un aumento y podrán cobrar el 20% retenido, tras presentar la Libreta AUH. Magnific

La AUH de ANSES tendrá un nuevo incremento en agosto como consecuencia de la actualización por movilidad, que se calcula según la inflación informada por el INDEC. Con esta suba, también se modifica el monto que reciben mensualmente los beneficiarios y el importe retenido para cobrar más adelante.

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Como ocurre todos los meses, el organismo deposita el 80% de la prestación y retiene el 20% restante, hasta que el titular presente la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores a cargo. Además, ANSES ya tiene definido el cronograma de pagos de agosto, que se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Cuánto efectivo te depositan en mano por cada hijo en agosto Con el aumento del 1,9%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza un monto bruto de $150.861,90 por cada hijo. Sin embargo, ese no es el importe que los beneficiarios reciben todos los meses en sus cuentas bancarias.

ANSES acredita el 80% de la prestación, equivalente a $120.689,52, mientras que los $30.172,38 restantes quedan retenidos hasta que se presente la Libreta AUH. Ese dinero acumulado se paga en un único depósito, una vez que el trámite es aprobado.

El paso a paso para presentar la Libreta AUH y cobrar el acumulado La presentación de dicha Libreta es un trámite obligatorio para acceder al cobro del 20% retenido durante el año. Además, permite acreditar que los niños y adolescentes cumplen con los controles de salud, vacunación y asistencia escolar exigidos por ANSES.

El procedimiento puede realizarse de manera online desde Mi ANSES. Para hacerlo hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, revisar la información de cada hijo, generar la Libreta si corresponde, imprimirla para que sea completada por la escuela y el centro de salud, y luego subir una foto del formulario firmado a través de la plataforma. Si existen inconvenientes con la carga digital, también puede presentarse en una oficina de ANSES, sin turno previo. ¿Cuándo cobro? Las fechas claves del cronograma de agosto El calendario de pagos de la AUH en agosto comenzará el 10 de agosto y se extenderá hasta el 21 de agosto, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. Las fechas son las siguientes: DNI terminados en 0: 10 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 17 de agosto.

DNI terminados en 6: 18 de agosto.

DNI terminados en 7: 19 de agosto.

DNI terminados en 8: 20 de agosto.

DNI terminados en 9: 21 de agosto. ANSES recomienda consultar la fecha correspondiente antes del cobro, para verificar la acreditación del beneficio y evitar demoras.

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