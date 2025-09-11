Apareció muerto el argentino desaparecido en Brasil: la familia sospecha secuestro y vaciamiento de sus cuentas







Su familia viajó a Brasil para impulsar la búsqueda. El hombre se fue de vacaciones a Copacabana y una cámara de seguridad lo filmó saliendo del lugar a las 23.44.

En paralelo, comenzó un rastrillaje en los hospitales públicos de la capital brasileña.

Un turista argentino de 54 años apareció muerto tras estar cuatro días desaparecido en Río de Janeiro, Brasil. Sus hijos habían viajado para impulsar la búsqueda con la policía, tras haber perdido el contacto desde el domingo.

Se trata de Alejandro Ainsworth, quien viajó de vacaciones a Copacabana. El hombre, oriundo de Villa Urquiza, fue visto por última vez la noche del domingo. Una cámara de seguridad del lugar donde se hospedaba lo filmó saliendo del lugar a las 23.44

Durante la madrugada del lunes, a las pocas horas de su desaparición, comenzaron a registrarse movimientos de dinero, préstamos y cambios de contraseñas de sus cuentas bancarias.

Un turista argentino está desaparecido en Río de Janeiro Sus hijos denuncian que le sacaron u$s3.500 de la cuenta y que solicitaron en su nombre un préstamo de $4.000.000. Además, señalaron que le quisieron sacar otro préstamo, que su familia pudo anular porque ya advirtieron sobre los movimientos extraños.

Los investigadores que llevan adelante la búsqueda confirmaron que ese mismo lunes por la mañana apareció una foto sacada con el celular de Ainsworth. En la imagen se ve una camioneta estacionada sobre una especie de pastizal. La imagen permitió descubrir dos cosas: que el auto había sido abandonado en un lugar inhóspito y la hora en la que se sacó la imagen. El teléfono del hombre de 54 años estuvo activo hasta las 21 de ese lunes, pero los investigadores no pudieron localizar la ubicación de esa última actividad. La denuncia de la familia La desesperación comenzó el lunes por la tarde cuando los encargados del hotel llamaron a la familia porque Alejandro debía hacer el check out y no aparecía. A partir de ese momento, los hijos hicieron la denuncia y comenzó un operativo a cargo de la Policía de Turistas. Mientras que el consulado argentino en Río de Janeiro también notificó a las autoridades para iniciar la búsqueda. En paralelo, comenzó un rastrillaje en los hospitales públicos de la capital brasileña. Todos comunicaron que hasta el momento no recibieron a nadie con similares características a las de Alejandro Ainsworth