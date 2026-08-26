Boca y una pésima noticia: Tomás Aranda se fracturó y será operado + Agregar ámbito en









Boca recibió una muy dura noticia en la previa del duelo ante Lanús en el Torneo Clausura 2026 y es que Tomás Aranda sufrió una grave lesión en el entrenamiento.

Boca y una pésima noticia: Tomás Aranda se fracturó y será operado

Boca recibió una pésima noticia en la mañana de este miércoles. Tomás Aranda, la joven promesa de las inferiores que porta la camiseta número 10, se fracturó el peroné de la pierna derecha y deberá ser intervenido quirúrgicamente.

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La lesión del jugador de 19 años se dio instantes antes del comienzo de la práctica. Rodolfo Arruabarrena citó a los futbolistas al entrenamiento matutino y empezaron a realizar una entrada en calor protocolar, con Aranda incluido entre los futbolistas. Allí, al juvenil se le quedó trabado el botín en el piso y el movimiento posterior de su pierna generó la fractura en el peroné.

La lesión de Aranda Para el juvenil los pasos a seguir serán una intervención quirúrgica y la posterior recuperación física para volver a la práctica profesional. Siendo optimistas desde Boca esperan que Aranda pueda regresar a las canchas para fin de año. Sin embargo, los plazos marcan que probablemente no vuelva a jugar hasta 2027.

Esto sería una pésima noticia para Boca ya que en lo inmediato jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo, de Brasil, con una eventual semifinal ante River en el horizonte. Además, el "Xeneize" afrontará la definición del Torneo Clausura y la Copa Argentina. De ello depende la clasificación a la Copa Libertadores 2027.