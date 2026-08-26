Declaró la esposa de Aníbal Lotocki en el juicio por la muerte de un paciente: "Es la primera vez que sucede algo así" + Agregar ámbito en









La mujer, y secretaria del cirujano, lo defendió de las acusaciones y detalló que vio "cómo el cuidaba a sus pacientes". Además, destacó que la víctima insistió en ser operado por el médico.

"Quería operarse con Aníbal, se lo habían recomendado muchas amigas”, dijo la mujer sobre la víctima.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires continúa este miércoles con el juicio contra el cirujano Aníbal Lotocki. Acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del empresario Cristian Zárate, la esposa del médico rompió en llanto durante su declaración

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El caso se remonta a 2021, cuando la víctima murió durante una intervención quirúrgica y donde otros cinco pacientes sufrieron lesiones graves. Lotocki enfrenta una pena que podría oscilar entre los 8 y los 25 años de prisión.

En la última jornada del debate declararon Romina Sicoli, viuda de la víctima, tres de los imputados, un amigo de Zárate, su esposa y secretaria y un efectivo de la Policía de la Ciudad.

Declara la esposa de Aníbal Lotocki A partir de las 10 de la mañana, María José Favarón defendió a su pareja durante la tercera audiencia y detalló que trabaja como su secretaria desde 2009. De ese tiempo hasta ahora, “habrá hecho entre 5.000 y 6.000 cirugías en ese tiempo”, calculó y remarcó: “Me conmueve porque es la primera vez que sucede algo así”.

“Yo vi el antes y el después de todos los pacientes y cómo los cuidaba. Esta fue la primera vez, en el tiempo que estuve presente, que tuvimos que trasladar a algún paciente por alguna urgencia”, agregó Favarón. En paralelo, la esposa del médico reconoció que su pareja le había dicho que Zárate “estaba apto para la operación” que finalmente terminó con la muerte del empresario.

“Yo vi el antes y el después de todos los pacientes y cómo los cuidaba", dijo Favarón sobre cómo Lotocki trataba a sus pacientes recién operados. Agencia NA (Claudio Fanchi) Durante su declaración, también recordó el momento en que discutió con Zárate por la postergación de la cirugía: “Cristian se enojó mucho cuando hubo que posponer la operación porque Anibal era contacto estrecho de Covid-19″. “Le ofrecí devolverle la seña, se enojó y alzó la voz. Él no quería que le devolviera la seña, quería operarse con Aníbal, se lo habían recomendado muchas amigas”, recordó. Continúa el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte de Cristian Zárate: siguen las indagatorias y comienzan a declarar los testigos El juicio oral contra Aníbal Lotocki comenzó hace 15 días a partir de la muerte de Rodolfo Christian Zárate y las lesiones gravísimas sufridas por cinco pacientes durante diferentes procedimientos médicos. Lotocki se negó a declarar durante la primera audiencia, con fecha el 11 de agosto, y únicamente brindó sus datos personales ante los jueces. La misma decisión adoptaron otras dos de las personas que llegaron acusadas al proceso. Además del cirujano, el juicio alcanza a Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del Centro Médico Conde (CEMECO); el especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; y la médica anátomo-patóloga Silvia Mabel Fernández.

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