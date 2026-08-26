EEUU suspendió las citas de visado en todo el mundo: qué pasa si tengo turno en Argentina

La pausa afecta las entrevistas para residencia permanente y las fechas serán reasignadas cuando terminen las capacitaciones al personal consular.

El Departamento de Estado todavía no informó cuándo se retomará el cronograma habitual.

Estados Unidos suspendió las citas para visados de inmigrante en sus embajadas y consulados de todo el mundo, incluida la sede en Buenos Aires.

La decisión afecta a las personas que tenían entrevistas programadas para avanzar con trámites de residencia permanente y responde a una nueva capacitación de los funcionarios consulares para aplicar controles más estrictos sobre los solicitantes.

La medida fue informada por el Departamento de Estado y adelantada por el Financial Times. Los solicitantes que ya tenían una cita asignada comenzaron a recibir correos electrónicos en los que se les comunica que sus turnos fueron cancelados o reprogramados y que recibirán posteriormente una nueva fecha y horario.

Por el momento, el Gobierno estadounidense no informó cuándo se retomará el cronograma habitual .

La decisión forma parte de una nueva etapa de endurecimiento de los controles migratorios impulsados por la administración de Donald Trump .

El Departamento de Estado puso en marcha a comienzos de agosto un programa de capacitación para los funcionarios de todas sus embajadas y consulados, con el objetivo de unificar la manera en que analizan las solicitudes.

Según explicó un portavoz del organismo al Financial Times, el objetivo es que los profesionales puedan determinar con mayor precisión si una persona podría convertirse en una "carga pública" después de ingresar al país.

El funcionario sostuvo ante el medio británico: "Una América más próspera implica garantizar que los solicitantes de visa no se conviertan en una carga pública, según lo definen las leyes y regulaciones estadounidenses, ni dependan de los beneficios públicos estadounidenses reservados para los ciudadanos estadounidenses necesitados que cumplan los requisitos".

También informó que durante este mes comenzó "una iniciativa de capacitación global" destinada a "garantizar que todos los funcionarios consulares estén completamente preparados para evaluar a cada solicitante de visa de manera exhaustiva y coherente".

El Financial Times explicó que los solicitantes que ya tenían entrevistas programadas recibieron comunicaciones por correo electrónico sobre la cancelación o reprogramación de sus citas. En esos mensajes se les indicó que serían notificados posteriormente de una nueva fecha y horario.

La medida llega pocos días después de otro revés judicial para la política migratoria de Trump. Jeannette Vargas, una jueza federal de Nueva York, anuló una política que había suspendido el procesamiento de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países, al considerarla "contraria a la ley y exceder la autoridad legal".

Además, señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, había excedido la autoridad de sus funciones al ordenar "la denegación de visas a solicitantes elegibles sin fundamento legal alguno". La resolución fue informada por Associated Press.

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Qué pasa si tenía turno para el visado

Si una persona en Argentina ya tenía una entrevista para un visado de inmigrante, deberá esperar una nueva fecha. La información difundida señala que los solicitantes con citas programadas fueron notificados por correo electrónico y que recibirán posteriormente información sobre el próximo turno.

La postergación no significa que el expediente de residencia permanente haya sido rechazado. El trámite queda a la espera de que el consulado pueda retomar su cronograma habitual y asignar nuevas fechas bajo los criterios actualizados.

a suspensión afecta específicamente a quienes buscan radicarse en Estados Unidos. Las visas de no inmigrante, como las B1/B2 para negocios y turismo, siguen un procedimiento separado. El Departamento de Estado mantiene instrucciones específicas para este segundo grupo.