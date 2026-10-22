Balotaje Lula da Silva vs Flávio Bolsonaro 2026: cómo votan los brasileños que viven en la Argentina

Brasil celebra este domingo la segunda vuelta de sus elecciones entre los dos candidatos más votados en la primera. Quienes tengan domicilio electoral registrado en el exterior podrán votar presidente y vice.

Las elecciones presidenciales de Brasil se definirán este domingo 25 de octubre en un balotaje entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva , y el senador opositor Flávio Bolsonaro . Los ciudadanos brasileños que viven en la Argentina y figuran en el padrón electoral podrán participar de los comicios en las sedes habilitadas por la Justicia Electoral de su país.

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La votación se desarrollará entre las 8 y las 17 horas , según el horario correspondiente a cada establecimiento. Para emitir el sufragio, los electores deberán presentar un documento oficial brasileño con fotografía y verificar previamente la sede, sección y mesa que les fueron asignadas.

De acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) , hay 13.138 ciudadanos brasileños habilitados para votar en la Argentina . La cifra representa una parte de las 49.943 personas nacidas en Brasil que residen en el territorio argentino , según los resultados del Censo 2022 .

En el exterior, la organización de los comicios está a cargo de la Justicia Electoral brasileña , con la colaboración de las embajadas y los consulados. Para participar, los ciudadanos debieron solicitar el traslado de su domicilio electoral antes del cierre del padrón correspondiente a estas elecciones.

Las elecciones fuera de Brasil son organizadas por el Tribunal Regional Electoral del Distrito Federal (TRE-DF) , con el apoyo de los consulados y las misiones diplomáticas brasileñas en cada país. Para establecer una sección electoral en el exterior es necesario contar con un mínimo de 30 electores dentro de la circunscripción correspondiente.

Según los datos oficiales del Tribunal Superior, 918.876 brasileños residentes en el exterior están habilitados para votar en 2026, frente a los aproximadamente 697.000 que podían hacerlo en las elecciones de 2022.

Cómo pueden votar los brasileños que viven en la Argentina

Para participar de los comicios desde el extranjero, los ciudadanos deben tener regularizado su domicilio electoral fuera de Brasil dentro del plazo establecido por la Justicia Electoral.

Brasil elige presidente y renueva bancas. Archivo

Los trámites electorales para residentes en otros países podían realizarse mediante los servicios digitales habilitados por el TSE. Entre las opciones disponibles se encontraban la solicitud del primer título electoral, la transferencia del domicilio y la actualización o regularización de los datos.

Sin embargo, el padrón electoral ya se encuentra cerrado para modificaciones. El plazo para solicitar el título, transferir el domicilio electoral o revisar los datos venció el 6 de mayo de 2026 y volverá a abrir después de las elecciones.

Por lo tanto, quienes no hayan trasladado previamente su domicilio electoral al exterior no pueden realizar ahora ese trámite para votar en una mesa instalada en la Argentina.

Dónde votar en la Argentina: las sedes habilitadas

Los brasileños residentes en la Argentina podrán votar en distintos establecimientos distribuidos en el país, siempre que tengan su domicilio electoral registrado en el exterior. Las autoridades electorales habilitaron sedes en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la votación tendrá lugar en la Embajada de Brasil, ubicada en Cerrito 1350, en el barrio de Retiro. No obstante, los electores deberán consultar previamente su establecimiento, sección y mesa, debido a que la asignación depende de los datos registrados en el padrón y no solamente de la ciudad donde residen.

La información puede verificarse mediante la aplicación oficial e-Título o a través del sistema de consultas del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Para organizar la votación fuera del territorio brasileño, el TSE establece un mínimo de 30 electores registrados por mesa. Además, las secciones deben contar con al menos 100 votantes para utilizar urnas electrónicas.

Qué documentos se necesitan para votar en el balotaje de Brasil

Los ciudadanos brasileños que participen de las elecciones desde la Argentina deberán acreditar su identidad mediante un documento oficial brasileño que incluya una fotografía.

Según la información difundida por la Embajada de Brasil en Argentina, se aceptan los siguientes documentos:

Cédula de identidad brasileña .

Pasaporte brasileño .

Licencia de conducir .

Otros documentos oficiales brasileños con fotografía admitidos por la Justicia Electoral.

Aplicación e-Título, siempre que exhiba la fotografía del elector.

Los documentos físicos podrán utilizarse incluso si se encuentran vencidos, siempre que permitan identificar al ciudadano. En cambio, los certificados de nacimiento y matrimonio no serán aceptados como comprobantes de identidad para emitir el sufragio.

Otra de las disposiciones establece que los electores no podrán ingresar a la cabina de votación con teléfonos celulares ni otros dispositivos electrónicos, con el objetivo de preservar el secreto del voto.

En la segunda vuelta, los brasileños residentes en el extranjero deberán elegir exclusivamente al presidente y vicepresidente de su país. Aunque en determinados estados de Brasil también se celebrarán balotajes para gobernador, quienes tengan domicilio electoral en el exterior no podrán participar de esas elecciones provinciales.

Más de 918.000 brasileños están habilitados para votar fuera del país

El padrón electoral brasileño en el extranjero creció considerablemente durante los últimos años. Los 918.876 electores habilitados fuera de Brasil representan algo más del 0,5% de un padrón nacional cercano a los 158,7 millones de personas. Del total registrado en otros países, alrededor de 528.000 son mujeres y 391.000 son hombres.

La cifra prácticamente se duplicó en poco más de una década: en las elecciones de 2014 había alrededor de 354.000 brasileños habilitados para votar desde el exterior.

De esta manera, los brasileños residentes en la Argentina que hayan regularizado a tiempo su situación electoral pueden participar este domingo de la definición de la Presidencia de Brasil, aunque no pueden votar desde el país por los restantes cargos que están en juego en estas elecciones.