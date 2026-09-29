Lula da Silva, el líder de 80 años que transformó Brasil y enfrenta una nueva batalla electoral

El mandatario busca seguir en el poder en una elección en la que volverá a enfrentarse con un candidato de la familia Bolsonaro. Su recorrido, desde el liderazgo sindical hasta la presidencia, es uno de los ejes de su perfil político.

Luiz Inácio Lula da Silva llega a las elecciones presidenciales de Brasil con 80 años y una trayectoria política que atraviesa buena parte de la historia reciente del país. El actual presidente busca un cuarto mandato no consecutivo y vuelve a enfrentar al apellido Bolsonaro , esta vez representado por Flávio, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La primera vuelta será el 4 de octubre y, si ningún candidato alcanza la mayoría necesaria, habrá una segunda votación el 25 de octubre.

La vida de Lula comenzó lejos de la política y del poder. Nació el 27 de octubre de 1945 en Pernambuco, en una familia de bajos recursos. Durante su infancia, su familia dejó el nordeste brasileño y se trasladó a la región de San Pablo en busca de mejores condiciones de vida. Allí comenzó a trabajar siendo adolescente y se formó como tornero mecánico . Más tarde ingresó en distintas fábricas metalúrgicas del cordón industrial paulista.

En esos años también comenzó su acercamiento al movimiento sindical . Un accidente laboral le provocó la pérdida de un dedo de la mano izquierda y, durante la década de 1970, se convirtió en uno de los principales dirigentes de los trabajadores metalúrgicos de San Pablo . En plena dictadura militar encabezó grandes huelgas que desafiaron al régimen y lo transformaron en una figura política de alcance nacional.

Lula fue uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores ( PT ) y tardó varios intentos en llegar a la presidencia. Después de perder tres elecciones, ganó los comicios de 2002 y asumió en enero de 2003 . Cuatro años después fue reelegido. Sus dos primeros gobiernos estuvieron marcados por programas sociales destinados a los sectores de menores ingresos y por el crecimiento económico impulsado , entre otros factores, por el auge de las materias primas. Al finalizar su segundo mandato dejó el poder con altos niveles de popularidad.

Su trayectoria, sin embargo, también quedó marcada por una de las mayores crisis políticas de Brasil. Los escándalos de corrupción que afectaron al PT y a dirigente s de su entorno deterioraron su imagen. En 2018 fue condenado y permaneció 580 días en prisión . Las condenas fueron posteriormente anuladas por cuestiones relacionadas con la competencia del tribunal y la actuación del juez , lo que le permitió recuperar sus derechos políticos.

Su regreso electoral llegó en 2022. Lula derrotó por un margen estrecho a Jair Bolsonaro y volvió al Palacio de Planalto después de más de una década. Desde entonces, su gobierno volvió a poner el foco en los programas sociales y en la reducción de la deforestación de la Amazonía, mientras enfrentaba un escenario político profundamente polarizado.

A diferencia de otras etapas de su carrera, esta campaña está marcada también por la edad y por sus problemas de salud recientes. A fines de 2024 sufrió una hemorragia intracraneal después de una caída y debió ser operado. También atravesó un cáncer de piel. Pese a esos episodios, Lula sostiene públicamente que conserva la energía necesaria para continuar al frente del país y ha mostrado en redes sociales sus rutinas de ejercicio. En una de sus declaraciones recientes llegó a decir que quiere “vivir hasta los 120 años”.

Lula enfrenta a Flávio Bolsonaro en las urnas

Para esta elección, Lula sostiene que su candidatura busca evitar el regreso de la extrema derecha al poder. El principal adversario es Flávio Bolsonaro, senador y uno de los hijos de Jair Bolsonaro, que fue elegido por su padre como candidato presidencial después de que el expresidente quedara fuera de la competencia. Las encuestas de las últimas semanas muestran una disputa abierta entre ambos de cara a un eventual balotaje.

El propio Lula reconoce que esta etapa de su carrera llega después de una larga experiencia en el poder. “No hay nadie en este país con más experiencia como presidente que yo”, afirmó en 2024 ante medios extranjeros. Si consigue otro mandato, ampliará una permanencia en la presidencia que ya es inédita entre los presidentes brasileños elegidos democráticamente.

Elecciones Brasil: Lula enfrenta a Flávio Bolsonaro en las urnas.

Su desafío electoral es, además, recuperar el respaldo de sectores que fueron importantes para sus anteriores victorias. Un análisis reciente de la campaña señala que su apoyo entre los hogares de menores ingresos y entre las mujeres cayó respecto de 2022, mientras que la disputa por los votantes indecisos adquiere importancia en el tramo final antes de la primera vuelta.

El exmetalúrgico que llegó a la presidencia después de tres derrotas electorales busca ahora prolongar su legado y completar un nuevo ciclo al frente de Brasil, mientras una nueva generación de dirigentes disputa el futuro político del país.