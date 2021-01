A los 57 años, murió de manera sorpresiva el barón Benjamin de Rothschild

Hijo de Edmond y Nadine de Rothschild, pasó sus últimas horas en el llamado Castillo Rothschild, o Château de Pregny, ubicado cerca del lago de Ginebra, propiedad de la familia desde mediados del siglo XIX.

"Es con gran emoción y profunda tristeza que Edmond de Rothschild Group anuncia la muerte de Benjamin de Rothschild tras un infarto en su casa", informó en un comunicado el grupo, que ofreció sus condolencias a la esposa y sus cuatro hijas.

El holding familiar supervisa el grupo financiero franco-suizo Edmond de Rothschild Group, con sede en Ginebra, que se especializa en banca privada y gestión de activos, pero que no tiene ninguna relación con el banco de inversión franco-británico Rothschild and Co.

El valor de los activos gestionado por la compañía asciende a casi u$s200.000 millones.

El grupo financiero definió al empresario en pocas líneas: "Emprendedor visionario, apasionado de las finanzas, la navegación y los automóviles, amante del vino, También fue un filántropo comprometido. Una personalidad extraordinaria".