Paritarias de bancarios: cuánto cobrarán en abril de 2026 tras el último acuerdo

Los salarios del sector bancario se incrementarán nuevamente, según afirma la Asociación Bancaria. Se trata de un aumento que acompaña la inflación.

Los trabajadores bancarios cerraron una nueva actualización salarial en el marco de la negociación paritaria encabezada por la Asociación Bancaria junto a las cámaras empresarias. El entendimiento incorporó un incremento del 2,9% c orrespondiente a la inflación de febrero y consolidó una mejora acumulada del 5,9% en lo que va de 2026 respecto de diciembre.

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Con este ajuste, el ingreso inicial de la actividad se ubicó en $2.187.023,79 , reafirmando a los bancarios como uno de los sectores con mejores salarios dentro del mercado laboral argentino.

El acuerdo fue rubricado con las entidades Abapra , Adeba , ABA y el Banco Central , y contempló el pago retroactivo del aumento junto con los haberes de marzo.

Desde el sindicato precisaron que la suba impacta sobre “todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales” , abarcando tanto conceptos remunerativos como no remunerativos.

El incremento también alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales , lo que implicó una actualización integral del esquema salarial vigente dentro del convenio colectivo.

Este mecanismo, que vincula los salarios con la evolución del IPC, busca sostener el poder adquisitivo frente al avance de los precios.

En esa línea, desde la Asociación Bancaria remarcaron: “De esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de sus ingresos”.

Cómo quedan los ingresos del sector

Tras la aplicación del aumento, el salario mínimo para un trabajador que recién se incorpora a la actividad quedó fijado en $2.187.023,79, monto que funciona como base para el cálculo del resto de los conceptos.

Sin embargo, el ingreso final suele ser superior, ya que el recibo incluye adicionales como presentismo, títulos académicos y compensaciones específicas como el arqueo de caja.

Estos componentes varían según el puesto y las responsabilidades, pero forman parte del salario total que perciben los empleados del sistema financiero.

Impacto en el bono por el Día del Bancario

El acuerdo también actualizó el monto correspondiente al Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre.

Con la nueva escala, este beneficio alcanzó los $1.949.656,06 en su categoría inicial, aunque el valor continuará sujeto a futuras revisiones en función de la inflación.

Este bono representa uno de los ingresos más significativos del año para los trabajadores del sector y se ajusta automáticamente con cada recomposición salarial.

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Un esquema que sigue la inflación

El modelo paritario vigente mantiene la lógica de actualización periódica en línea con el índice de precios, una herramienta que permitió que los salarios acompañaran la dinámica inflacionaria.

El reajuste se aplica de manera integral sobre todas las remuneraciones, consolidando un sistema que evita desfasajes prolongados entre ingresos y costo de vida.

Tensiones en el sector financiero

En paralelo a la discusión salarial, el sector atraviesa conflictos vinculados a cambios en la estructura de algunas entidades.

Desde la Asociación Bancaria expresaron preocupación por la situación en el Banco Santander, donde denunciaron cierres de sucursales, despidos y modificaciones en las condiciones laborales.

Este escenario suma un componente de tensión a las negociaciones, en un contexto donde el gremio busca sostener tanto el nivel salarial como las condiciones de empleo en la actividad.

Con este nuevo acuerdo, los bancarios consolidaron un esquema de actualización que mantiene los ingresos alineados con la inflación, mientras el sector enfrenta desafíos estructurales que exceden la discusión paritaria.