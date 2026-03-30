Se liberan fondos inmovilizados de los bancos, pero la city no espera por ahora un impacto positivo en el crédito

Son unos $2,5 billones que quedarían "liberados" para los bancos por la caída de 5 puntos de los encajes. Sin embargo, las entidades ya los colocaron en bonos del Tesoro.

A partir del 1° de abril próximo , los bancos van a reducir encajes sobre depósitos por aproximadamente $2,5 billones , cifra que se podría suponer que iban a ser destinadas a créditos al sector privado. Pero en rigor, esos recursos ya están capturados por el Tesoro Nacional desde la licitación de deuda en pesos del pasado viernes, que registró un rollover de vencimientos del 138% .

La medida de baja de encajes anunciada por el Banco Central ya hace unos días, en principio, tendría que estar dirigida a mejorar la posibilidad de crédito al sector privado para estimular la demanda de bienes , que está planchada.

Pero en la práctica, el dinero inmovilizado va a pasar de la órbita del BCRA al Tesoro, con una diferencia importante, según comentó a Ámbito el analista financiero Christian Buteler: ahora van a ser voluntarios y antes eran obligatorios .

Es de recordar que los encajes constituyen dinero inmovilizado por los bancos por orden de la autoridad monetaria para cubrir retiros excepcionales de depósitos, ante lo que haría faltar liquidez.

En Argentina son excepcionalmente altos en comparación con la región . Están en un nivel del 50% contra un 30% promedio regional . Eso quiere decir que de cada 100 pesos tomados en una caja de ahorro o en un plazo fijo, 50 pesos son inmovilizados .

Los encajes, además, tienen otra función, que es regular la oferta de dinero circulante. El nivel alto de la Argentina tiene que ver con la decisión del BCRA de mantener fuerte el apretón monetario para forzar la baja de la inflación.

Recientemente, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, planteó que los agregados monetarios (que es la diferente manera de contabilizar el dinero de la economía) estaban subiendo por debajo de lo que lo hace la inflación, lo que plantea que ésta debería ceder en breve.

Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad, indicó a este medio que en términos históricos los agregados monetarios de Argentina están bajos. "Cerraron 2025 por debajo de sus promedios históricos, con la base monetaria en torno a 4,9% del PBI", señaló el economista.

El analista dijo que el M1 (base monetaria más depósitos a la vista) cerró en 5,6%; el M2 (M1 + depósitos a plazo fijo) en 13,7%, el M3 (M2 + activos de largo plazo) en 23%, y que "continúan rezagados frente al promedio 2005–2025".

Se enfría la demanda de dinero

La demanda de dinero se fue enfriando hacia finales del año pasado debido a los sectores de la economía que todavía no recuperan.

Por su lado, Buteler explicó que "es muy difícil" que el dinero liberado como producto de la baja de encajes de 5 puntos "se vuelque a la economía". Si bien considera que hay sectores vinculados a la exportación que andan bien, el comercio y el consumo no repuntan. Eso genera incremento de morosidad en créditos, lo que afecta a los bancos y además genera una caída de la demanda de dinero. "Si la economía se contrae, la demanda de dinero también cae por su carácter transaccional", explicó.

Martin Vauthier, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y figura clave en el equipo de Luis Caputo, dejó en claro en su cuenta de X que la prioridad de la política monetaria sigue fija en contener la cantidad de dinero para que baje la inflación y no en estimular el consumo para que repunte la actividad económica.

"Actualmente, el BCRA solamente emite pesos para comprar reservas. La no renovación de una porción de los encajes remunerados es una etapa más del proceso de normalización gradual de la política de encajes, tal como el BCRA anunció el 15 de diciembre de 2025, y no implicó expansión monetaria alguna, ya que los bancos utilizaron esos pesos para adquirir nuevos bonos, a más largo plazo, de manera voluntaria", expresó.

Señaló que la baja en la tasa de interés y la extensión de duration observada en el resultado del último llamado —en el que colocaron bonos a octubre de 2027 y 2028— "responde a una expectativa del mercado de reducción en la inflación y en la prima de riesgo soberana".