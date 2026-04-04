EEUU: crece la presión para regular los mercados de predicción por temor a maniobras corruptas + Seguir en









En el congreso impulsan proyectos para restringir las apuestas sobre hechos políticos, militares y decisiones sensibles del Estado ante el riesgo de uso de información privilegiada.

El Congreso de EEUU busca limitar apuestas sobre hechos políticos y militares por riesgo de corrupción.

En Estados Unidos empezó a ganar fuerza un nuevo debate en torno a los llamados mercados de predicción, plataformas digitales en las que los usuarios apuestan dinero sobre la probabilidad de que ocurra un determinado hecho en el futuro. En el centro de la discusión aparecen ahora los riesgos de corrupción, el posible uso de información confidencial y los efectos que estas herramientas podrían tener sobre decisiones de gobierno.

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Estos sistemas funcionan mediante la compra y venta de contratos vinculados a eventos futuros. Puede tratarse del resultado de una elección, de la evolución de una variable económica o incluso del estallido de un conflicto internacional. A medida que ingresan apuestas y cambian las posiciones de los usuarios, también se modifica la probabilidad estimada para cada escenario, lo que convierte a estas plataformas en una suerte de indicador en tiempo real sobre expectativas colectivas.

Sin embargo, el crecimiento del sector empezó a encender alarmas en Washington. En el Congreso avanzan distintas iniciativas, impulsadas sobre todo por legisladores demócratas, que buscan poner límites a este tipo de operatorias después de detectar movimientos sospechosos ligados a acontecimientos militares y decisiones oficiales de alta sensibilidad.

Quienes promueven una regulación más estricta sostienen que estas plataformas pueden transformarse en un canal para obtener ganancias a partir de información privilegiada. Bajo esa lógica, funcionarios o personas cercanas al poder con acceso anticipado a datos reservados podrían aprovechar esos conocimientos para especular financieramente antes de que la información se haga pública.

Qué restricciones buscan imponer Entre las propuestas que ya circulan en el Congreso aparecen prohibiciones para apostar sobre guerras, ataques terroristas u otras decisiones estratégicas del Estado, además de límites específicos para que funcionarios públicos participen en estos mercados. La preocupación de fondo es que el incentivo económico termine interfiriendo en ámbitos donde están en juego la seguridad nacional, la política exterior o la estabilidad institucional.

El avance de estas plataformas también abrió otra discusión: la de los controles. Sus críticos sostienen que muchas operan en una zona gris, a mitad de camino entre el juego, la especulación financiera y la circulación de información, sin quedar plenamente alcanzadas por las normas tradicionales que regulan esos sectores. Aunque algunas compañías aseguran que se mueven dentro del marco legal vigente, la presión política crece. De hecho, la preocupación ya no se limita a un solo espacio partidario: en Washington empieza a consolidarse una mirada más amplia sobre los riesgos éticos, legales y de seguridad que pueden surgir cuando el negocio de anticipar el futuro se cruza con el poder político.