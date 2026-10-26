Brasil: un juez electoral desmintió a Flávio Bolsonaro y descartó fraude en el balotaje

Kassio Nunes sostuvo que la extensión del horario para votar no modificó el resultado de los comicios, luego de las denuncias del senador contra la Justicia electoral.

Kassio Nunes afirmó que la ampliación del horario de votación no modificó los resultados del balotaje brasileño.

El magistrado Kassio Nunes , quien encabeza el Tribunal Electoral de Brasil, afirmó que la ampliación del horario de votación no tuvo incidencia en el resultado del balotaje que consagró la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro. Sus declaraciones se produjeron después de que el senador denunciara presuntas irregularidades y reclamara la anulación de los comicios.

“Incluso antes de todas estas circunstancias, adoptamos todas las medidas necesarias y tuvimos un éxito total. Lo repito: no hubo ningún cambio derivado de la resolución judicial” , señaló Nunes durante una conferencia de prensa. De esta manera, el magistrado defendió la actuación de las autoridades electorales frente a los cuestionamientos por la modificación del horario de cierre de las urnas.

Más de una hora después de conocerse su derrota, Flávio Bolsonaro aseguró que no reconocería el triunfo de Lula y cuestionó el desarrollo de la votación. Desde la sede de su partido, en Brasilia, el senador sostuvo que todavía había aspectos que debían esclarecerse antes de aceptar el resultado.

“Hay mucho que aclarar antes que Brasil reconozca esta barbaridad que acaba de pasar”, afirmó el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. También calificó como anormal lo ocurrido durante la jornada electoral y apuntó contra la decisión judicial que extendió el horario de votación.

“Es inaceptable que un ministro de la Corte, por primera vez en la historia, que es abogado de Lula, haya firmado eso y cambie las reglas de juego a las 17:01. Lo que pasó no fue normal” , declaró el senador.

En ese marco, insistió en que no podía reconocer el resultado y reclamó que las elecciones fueran anuladas por la forma en que se desarrollaron. “Eso jamás pasó en la historia de Brasil. Yo nunca voy a saber entonces cuantos votos podría haber tenido. Es inexplicable”, concluyó.

Por qué se extendió el horario de votación en Brasil

La controversia se originó en la decisión de extender la votación hasta las 19, dos horas después del cierre previsto originalmente. La medida fue adoptada por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, luego de recibir pedidos de las campañas de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Entre los motivos señalados estuvieron las dificultades en el transporte público y las condiciones climáticas adversas que complicaron el traslado de los votantes hacia los centros electorales. En ciudades como Salvador y San Pablo se denunciaron problemas con la circulación de colectivos, mientras que en estados como Minas Gerais y Rio Grande do Sul hubo fuertes lluvias, inundaciones y cortes de energía.

La campaña de Lula había solicitado que la prórroga se aplicara en todo el país, al advertir que los inconvenientes de transporte podían limitar la participación electoral. Por su parte, el equipo de Bolsonaro pidió una extensión en las localidades afectadas por las condiciones meteorológicas.

Zanin consideró que los problemas denunciados requerían una respuesta urgente para garantizar el derecho al voto. Sin embargo, las autoridades aclararon que la medida solo alcanzaba a las mesas que todavía permanecían abiertas. Aquellas que habían cerrado a las 17 no reabrieron y continuaron con el procedimiento habitual de escrutinio.

Lula se impuso en el balotaje presidencial

Luiz Inácio Lula da Silva ganó el balotaje frente a Flávio Bolsonaro y obtuvo un nuevo mandato como presidente de Brasil. Según los resultados consignados en la cobertura electoral, el candidato del Partido de los Trabajadores alcanzó alrededor del 51,8% de los votos, frente al 48,2% de su rival.

La discusión sobre la extensión horaria se instaló después de la votación y se convirtió en uno de los principales argumentos de Bolsonaro para cuestionar el resultado. Frente a esas acusaciones, Nunes sostuvo que la resolución judicial no alteró los comicios y defendió las medidas adoptadas por las autoridades electorales.

Eduardo Bolsonaro calificó de "vergüenza" la extensión del horario de votación en Brasil

Eduardo Bolsonaro cuestionó la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de extender dos horas el horario de votación durante el balotaje presidencial de Brasil y aseguró que la medida benefició al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien finalmente derrotó a su hermano, Flávio Bolsonaro.

El exdiputado, radicado en Estados Unidos tras recibir una orden de detención en Brasil, criticó duramente a las autoridades electorales y judiciales durante la jornada del 25 de octubre de 2026: “Todo fue a favor de Lula”, sostuvo al referirse a la modificación, que calificó de "vergüenza".

La medida fue dispuesta por el juez Cristiano Zanin y extendió el horario de apertura de las urnas hasta las 19, debido a problemas logísticos y climáticos registrados en distintas regiones del país. Eduardo Bolsonaro cuestionó la decisión al considerar que alteró las reglas del proceso electoral en beneficio del candidato del Partido de los Trabajadores (PT), que se impuso en la segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro.