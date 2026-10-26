Designan a dos nuevos funcionarios clave en Capital Humano + Agregar ámbito en









El Ejecutivo oficializó dos designaciones mediante los decretos 1.262 y 1.265, firmados el 23 de octubre. Recio reemplaza a Arnoldo Scherrer Vivas, cuya renuncia fue aceptada.

Milei, junto a la ministra Sandra Petovello.

El Gobierno nacional formalizó dos cambios en áreas de la administración pública a través de decretos publicados este lunes 26 de octubre en el Boletín Oficial. Las normas, que llevan la firma del presidente Javier Milei y fueron rubricadas el 23 de octubre, modifican la conducción de la Subsecretaría de Políticas Familiares del Ministerio de Capital Humano y suman un nuevo integrante a la Unidad de Comunicación de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

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Por el Decreto 1.262/2026, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Arnoldo Ariel Scherrer Vivas como subsecretario de Políticas Familiares y designó en su lugar a Natalia Alejandra Recio. La medida rige desde el 22 de octubre, cuatro días antes de su publicación. El texto agradece a Scherrer Vivas por las tareas realizadas, pero no detalla los motivos de su salida ni quién propuso a su sucesora. Tampoco fija la duración de la gestión de Recio.

Recio llega al cargo desde la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Niñez, Adolescencia y Familia, donde había sido designada en mayo de 2025. En julio de este año, además, el Ministerio de Capital Humano le asignó de manera transitoria las funciones de directora de Articulación Técnica y Procesos Administrativos. La funcionaria revista en la planta permanente de la Secretaría de Turismo y Ambiente, que depende de la Jefatura de Gabinete.

Por su parte, el Decreto 1.265/2026 designó al doctor Arturo Alejandro Stanic como coordinador operativo de la Unidad de Comunicación de Gestión, que depende directamente del jefe de Gabinete, Diego Santilli. El cargo tiene rango y jerarquía de subsecretario, es extraescalafonario y rige desde el 7 de octubre. La norma aclara que la cobertura del puesto no implica recursos extraordinarios, ya que el gasto se afrontará con las partidas de la propia Jefatura de Gabinete. La unidad fue creada en 2022.

Stanic es abogado y tuvo participación política en Vicente López, donde fue candidato a concejal por el Frente para la Victoria en 2005. También colaboró con la Fundación Axel Blumberg por la Vida de Nuestros Hijos. En febrero de 2026 participó como vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias Argentino-Bangladesí en una actividad virtual sobre comercio bilateral, cooperación tecnológica e inversiones. Con esta designación se incorpora a la administración nacional.

Ambos decretos ordenan su comunicación, publicación, registro ante la Dirección Nacional del Registro Oficial y posterior archivo.

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