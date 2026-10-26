Las acreditaciones de fin de mes contemplan distintos grupos de beneficiarios, con fechas asignadas según la prestación y el número del documento.

Los beneficiarios pueden consultar sus datos personales y movimientos desde las plataformas oficiales del organismo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de octubre y encara la última semana del mes con fechas pendientes para jubilados, pensionados y titulares de la Prestación por Desempleo. Como ocurre habitualmente, el calendario se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de beneficio.

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Entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre , una parte de los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo tendrá asignado su turno de cobro. También habrá acreditaciones correspondientes a quienes reciben la ayuda por desempleo, mientras que otras prestaciones mantienen períodos de pago que se extienden hasta noviembre.

Durante octubre, las jubilaciones y pensiones administradas por ANSES recibieron una actualización del 1,66% , calculada a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. El mecanismo de movilidad mensual toma como referencia la inflación registrada dos meses antes, de acuerdo con la normativa vigente.

El calendario previsional requiere revisar las condiciones de cada beneficio para evitar confusiones al momento de cobrar.

Con el reajuste, el haber mínimo jubilatorio quedó establecido en $435.748,51 , mientras que el haber máximo alcanzó los $2.932.174,85. A esos valores se suma, cuando corresponde, el bono previsional extraordinario de hasta $70.000 , que se liquida junto con los haberes y no forma parte del haber básico.

El refuerzo también contempla a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de determinadas pensiones no contributivas. Para quienes perciben un haber superior a la mínima, el bono puede ser proporcional: se calcula la diferencia entre el ingreso previsional y el tope establecido para el beneficio.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

El calendario de octubre para quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo comenzó el viernes 23. Durante la semana del lunes 26 al viernes 30, las fechas pendientes se distribuyen de la siguiente manera:

lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3

martes 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5

miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7

jueves 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9

Quienes cobran mediante una cuenta bancaria pueden consultar el depósito y el recibo de haberes desde los canales habilitados por el organismo. Para hacerlo, pueden ingresar a Mi ANSES , identificarse con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar la información correspondiente a la liquidación mensual.

Si el dinero no aparece en la fecha prevista, es conveniente comprobar primero los datos de la prestación y consultar con la entidad bancaria. Una demora en la visualización del depósito no permite determinar por sí sola cuál es el motivo del inconveniente, por lo que cada situación debe verificarse de manera particular.

La organización de los pagos contempla diferentes grupos de titulares y fechas asignadas para cada prestación. Magnific

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo, correspondiente al Plan 1, también tiene fechas de cobro previstas para los últimos días de octubre. El calendario se organiza por pares de terminaciones del DNI y, para la semana del 26 al 30, establece las siguientes jornadas:

lunes 26 de octubre : documentos terminados en 4 y 5

martes 27 de octubre : documentos terminados en 6 y 7

miércoles 28 de octubre: documentos terminados en 8 y 9

Los beneficiarios con DNI terminado en 0 o 1 tuvieron asignada la fecha del jueves 22, mientras que aquellos con documentos finalizados en 2 o 3 cobraron desde el viernes 23. La prestación está dirigida a trabajadores que reúnen las condiciones previstas para acceder a la cobertura por desempleo. El monto y la duración del beneficio dependen de la situación particular de cada titular, por lo que no existe una única suma válida para todos los casos.

También hay que distinguir el Plan 1 del Plan 2. Para este último, el cronograma correspondiente al período informado establece pagos entre el 2 y el 10 de noviembre, para todas las terminaciones de DNI. Esa ventana es diferente de las fechas asignadas al Plan 1 durante octubre.

La recomendación es tener a mano el CUIL, verificar la prestación correspondiente y revisar la fecha asignada antes de realizar consultas o trasladarse a una entidad bancaria. Así, cada beneficiario podrá organizarse con la información oficial y evitar confusiones entre los distintos cronogramas de octubre.