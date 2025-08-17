Tiroteo en Brooklyn: tres muertos y ocho heridos tras ataque en un restaurante







El ataque ocurrió en Crown Heights durante la madrugada. La policía investiga múltiples disparos y analiza cámaras de seguridad en la zona.

Tiroteo en Brooklyn deja tres muertos y ocho heridos.

Un tiroteo sacudió la madrugada del domingo al restaurante Taste of the City Lounge en Brooklyn, dejando tres muertos y ocho heridos. La policía de Nueva York investiga el hecho como resultado de una disputa entre varios hombres dentro del local, que estaba concurrido a la hora de cierre.

Oficiales llegaron minutos después de los primeros llamados al 911 y encontraron numerosas víctimas. Se recuperaron 36 casquillos de bala, y aunque se halló un arma cerca de Bedford Avenue y Eastern Parkway, aún no se confirmó su relación con el ataque. La investigación continúa abierta, sin detenidos hasta el momento.

Hasta el momento, se identificaron 11 personas afectadas, con edades que van de los 27 a los 61 años. Entre ellas hay ocho hombres y tres mujeres. Los tres fallecidos incluyen un hombre de 27 años, otro de 35 y uno cuya edad aún no se confirmó. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos con lesiones que no pondrían en riesgo sus vidas.

tiroteo en brooklyn Videos del operativo. X: @ViralNewsNY Un historial de violencia El Taste of the City Lounge, inaugurado en 2022 y conocido por su oferta de gastronomía caribeña y estadounidense, DJ y hookah, ya había sido escenario de otro tiroteo en noviembre de 2024, aunque en esa ocasión no hubo víctimas fatales.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, calificó el incidente como “terrible” y subrayó que un hecho de esta magnitud es una “anomalía” en la ciudad, que actualmente registra los niveles más bajos de tiroteos y víctimas por armas de fuego en lo que va del año.

Tras el ataque, el área permaneció acordonada durante varias horas, con ambulancias y patrulleros iluminando las calles, mientras vecinos compartían imágenes del operativo en redes sociales. La investigación sigue abierta y la policía continúa trabajando para identificar a los responsables y esclarecer los motivos del ataque. Noticia en desarrollo.-