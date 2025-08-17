Evo Morales anuló su voto y denunció posible fraude electoral en Bolivia







El expresidente acudió a su bastión en Cochabamba y cuestionó cambios militares recientes que, según él, podrían favorecer resultados irregulares.

Evo Morales no figura como candidato ni respalda a ningún aspirante.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, acudió este domingo a votar en su bastión político del Trópico de Cochabamba, pero optó por el voto nulo. Aseguró que no apoya a ningún candidato y denunció que el reciente cambio en el alto mando militar ordenado por Luis Arce genera sospechas de fraude en las elecciones.

Durante su llegada al lugar de votación, un grupo de seguidores le realizó un pasillo y le colocó un collar de hojas de coca, mientras Morales recordó los obstáculos que enfrentó en su intento de ser candidato nuevamente. “Hasta hace dos semanas había posibilidades pero hubo amedrentamiento, amenaza y persecución”, explicó respecto a sus gestiones con otras agrupaciones políticas.

1731160137290-evo-moralesjpg (1).jpg El exmandatario y el presidente Luis Arce mantienen diferencias desde finales de 2021. Morales renunció a su militancia en el Movimiento al Socialismo (MAS) tras perder el liderazgo del partido y, debido a una inhabilitación constitucional, quedó fuera de la carrera presidencial. Intentó inscribirse mediante un partido “prestado”, pero este no contaba con personería jurídica ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, advirtió que sectores vinculados a Morales podrían “convulsionar y obstaculizar el proceso electoral” y pidió a la ciudadanía “no dejarse llevar por esos intentos de generar caos”, mientras Bolivia se prepara para unas elecciones marcadas por la ausencia del líder histórico del MAS.