Condena a Jair Bolsonaro: los aliados el expresidente presionan en el Congreso para su amnistía

Se reactivan en el Congreso las gestiones para una amnistía al expresidente de Brasil condenado por liderar un intento de golpe de Estado.

Los aliados del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro retomaron las negociaciones en el Congreso para lograr presentar un proyecto de amnistía , después de que recientemente fue condenado a más de 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado.

Antes de que Bolsonaro enfrentara juicio, ya se había considerado la posibilidad de una amnistía , pero la propuesta ganó fuerza desde que Tarcisio de Freitas , gobernador de Sao Paulo, defendiera públicamente al expresidente como futuro candidato para 2026.

De esta manera, está previsto que esta semana De Freitas, se reúna junto a otros líderes de la oposición para seguir con la redacción de un proyecto de amnistía para presentar en el Congreso. Al mismo tiempo, no se descarta que el gobernador lidere a la derecha en las elecciones del próximo año.

Si bien el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro cuenta con los apoyos de afines como Progresistas y Unión Brasil , lo fundamental para De Freitas es persuadir a los que ocupan el conocido como ' centrao ' del arco parlamentario, formado por fuerzas aparentemente sin orientación ideológica que se mueven por intereses particulares.

Al mismo tiempo, deberá hacer lo propio con el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta para que incluya esta cuestión en la agenda del Congreso, a pesar de que en el Senado se encontraría con el rechazo de su jefe, David Alcolumbre, quien defiende un texto alternativo sin perdón general.

En una reciente manifestación, De Freitas se unió a los ataques contra el Tribunal Supremo, y, bajo la mirada de la ex primera dama Michelle Bolsonaro, defendió la amnistía para los implicados en los disturbios del 8 de enero de 2023.

Jair Bolsonaro.jpg Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión tras liderar un intento de golpe de Estado.

Sin embargo, la Corte Suprema había rechazado la amnistía por ser inconstitucional y algunos juristas consideran que no eximiría a Bolsonaro de todas las acusaciones en su contra. De Freitas afirmó en redes sociales que la amnistía es uno de los ‘mejores remedios para pacificar el país’, prometiendo incluso indultar a Bolsonaro si gana las elecciones del próximo año.

Por este motivo, la derecha brasileña no cuenta aún para 2026 con el consenso deseado y la figura de Bolsonaro sigue siendo central por su potencial electoral, aunque una posible amnistía no resolvería todos los cargos en su contra.