El Banco Mundial nombra como vicepresidenta a Susana Cordeiro Guerra, vinculada a Donald Trump y Jair Bolsonaro

Susana Cordeiro Guerra asumió como vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, con sede en Washington, D.C. Supervisará una cartera de operaciones en curso por u$s41.500 millones. Cercana a Jair Bolsonaro y con lazos con el entorno de Donald Trump , se convierte en la primera mujer latinoamericana en ocupar este cargo.

Cordeiro Guerra liderará la relación con 31 países y aportará experiencia en desarrollo económico, finanzas innovadoras y fortalecimiento instituciona l. “Al asumir este cargo, mi prioridad es apoyar a América Latina y el Caribe en la creación de empleos de calidad que son la base del crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza ”, afirmó. Y añadió: “El empleo no solo provee ingresos; también aporta dignidad , fortalece a las comunidades y amplía las oportunidades”.

Su carrera combina cargos en organismos multilaterales y experiencia en gestión pública. Entre 2019 y 2021 dirigió el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), donde supervisó a 12.000 funcionarios y modernizó las estadísticas oficiales y el censo nacional de población.

También trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en el propio Banco Mundial, en proyectos de descentralización y desarrollo subnacional. Posee un doctorado en Ciencia Política del MIT y una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de Harvard.

Sus vínculos con Jair Bolsonaro y Donald Trump

Según Folha de Sao Paulo, su designación en el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) respondió a la confianza directa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y de su ministro de Economía, Paulo Guedes, con quienes mantuvo una relación estrecha. Durante su gestión en el IBGE, acompañó al gobierno en la modernización del censo nacional, un proyecto estratégico en tiempos de fuerte debate sobre la transparencia estadística.

Trump Bolsonaro.jpg Foto: CNN en Español

En el plano internacional, Cordeiro Guerra tejió vínculos con el círculo más cercano a Donald Trump. Está casada con Elbridge Colby, actual subsecretario de Defensa para Políticas de EEUU y exfuncionario del Pentágono, con quien comparte una agenda de fuerte alineamiento con Washington. Además, mantiene una relación de amistad con Ivanka Trump (hija de Donald Trump) y Jared Kushner: incluso Ivanka es madrina de una de sus hijas, lo que revela la dimensión personal de estas conexiones.

En la práctica, estas redes la convierten en una figura de confianza tanto para sectores republicanos en Estados Unidos como para el bolsonarismo en Brasil. Su perfil, marcado por la experiencia técnica en desarrollo y por la proximidad política, es interpretado por analistas como un “puente” entre ambos mundos. Esta doble pertenencia refuerza la lectura geopolítica de su llegada al Banco Mundial, que no solo responde a su trayectoria profesional, sino también a una estrategia de influencia en la región.

Noticia en desarrollo.-