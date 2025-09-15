Una por una, todas las prestaciones de ANSES que tendrán aumento en octubre 2025

ANSES confirmó que en octubre próximo las prestaciones tendrán un aumento en función del porcentaje de inflación de agosto según establece el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

ANSES aumentará los haberes de todas sus prestaciones en octubre.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que todas sus prestaciones obtendrán un incremento de haberes en octubre. Esto se debe a que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó el último dato de inflación registrado en agosto.

La relación entre estos valores se debe al Decreto de Movilidad Jubilatoria , que está vigente desde marzo del año pasado y que establece que los cobros de ANSES se deberán actualizar mensualmente tomando como referencia el último valor inflacionario .

Según el informe del INDEC , el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) de agosto fue del 1,9% , que fue el mismo porcentaje que se registró en julio, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,6% . Este porcentaje inflacionario se agregará a los haberes de octubre, como bien se estipula en el decreto mencionado.

Con el nuevo aumento, en primer lugar, la jubilación mínima pasará de tener un valor de $320.220,69 a $326.304,88 en octubre. Por otro lado, las demás jubilaciones y pensiones de ANSES quedarán de la siguiente manera:

Jubilación Máxima: de $2.154.562,04 a $2.154.562,04 .

. Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): de $256.150,11 a $261.016,96 .

. Pensión No Contributiva: de $224.123,50 a $228.381,85.

Sin embargo, aquellos titulares que reciban haberes menores a $396.304,88 recibirán el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000: Por lo tanto, sus cobros finales serán los siguientes el próximo mes:

Jubilación Mínima: $396.304,88 .

. Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96 .

. Pensión No Contributiva: $298.381,85.

Por otro lado, a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) les corresponderá un monto total de $117.250,96 en octubre. No obstante, ANSES retiene el 20% de este monto, por lo que recibirán $93.800,77. Asimismo, los beneficiarios de la AUH que tengan hijos con discapacidad obtendrán $381.865,15.

Además, los haberes de las demás Asignaciones Familiares quedarán de la siguiente forma el próximo mes, según los Ingresos del Grupo Familiar (IGF):

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

IGF hasta $860.486: $58.629,16

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $39.546,78

IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.918,39

SUAF por hijo con discapacidad

IGF hasta $860.486: $190.898,81

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $135.047,35

IGF desde $1.261.988,01: $85.233,51

Asignación por Embarazo

$93.800,75

Asignación por Prenatal

IGF hasta $860.486: $58.629,16

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $39.547,00

IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.918,39

IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.339,98

Asignaciones de pago Único

Nacimiento: $68.337,11

Adopción: $408.624,05

Matrimonio: $102.329,35

Asignación por Cónyuge

14.221,06

Cuándo cobro ANSES en septiembre 2025: calendario de pagos

Estas son las fechas de cobro vigentes durante este mes para todas las prestaciones de ANSES, según el último número de sus DNI respectivos:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo plan 2

Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre