Suiza: hallaron dos montañistas muertos que estaban desaparecidos hace 30 años tras el deshielo de un glaciar + Agregar ámbito en









Los cuerpos fueron identificados mediante análisis de ADN tras quedar expuestos por el retroceso del glaciar Trift. Las autoridades advierten que estos hallazgos son cada vez más frecuentes por el aumento del deshielo.

El cambió climático permitió el hallazgo

En una nueva consecuencia del retroceso acelerado de los glaciares europeos, las autoridades suizas confirmaron el hallazgo de los restos de dos excursionistas belgas desaparecidos desde 1992 en los Alpes, tras décadas sin información sobre su paradero.

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El hallazgo tras el retroceso del hielo Los restos fueron descubiertos a fines del mes pasado por un excursionista en las inmediaciones del glaciar Trift, en el cantón de Valais, al sur de Suiza. El hallazgo se produjo cuando el deshielo dejó expuestas zonas que permanecían cubiertas por hielo durante más de tres décadas.

A partir de ese aviso, equipos especializados realizaron una operación de recuperación en el área y trasladaron los restos para su análisis. Posteriormente, pruebas de ADN confirmaron que se trataba de dos ciudadanos belgas que tenían 39 y 41 años al momento de su desaparición, ocurrida cerca del macizo del Weissmies.

Los restos fueron descubiertos a fines del mes pasado por un excursionista en las inmediaciones del glaciar Trift, en el cantón de Valais, al sur de Suiza. Las autoridades regionales explicaron que cuentan con registros históricos de personas desaparecidas en zonas de montaña, lo que permitió cruzar datos y avanzar rápidamente en la identificación.

Un fenómeno que se repite con más frecuencia Aunque este tipo de hallazgos no es inusual en los Alpes, los especialistas advierten que se ha vuelto más frecuente en los últimos años debido al acelerado retroceso de los glaciares.

En Suiza, el fenómeno ya permitió en otras ocasiones recuperar restos humanos y objetos de excursionistas desaparecidos décadas atrás, como ocurrió cerca del Matterhorn, donde en años recientes se identificó a un montañista alemán desaparecido en la década del 80. La comunidad científica vincula este incremento del deshielo con el aumento sostenido de las temperaturas globales, un proceso asociado al cambio climático que está transformando de manera visible el paisaje alpino y liberando vestigios que habían permanecido congelados durante generaciones.

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