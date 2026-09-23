Más de 350 figuras de la cultura respaldaron a Ariana Harwicz tras su exclusión de un festival en España

Escritores, artistas, periodistas y académicos firmaron una carta en solidaridad con la autora argentina y reclamaron explicaciones a los organizadores. “Sin libertad para disentir no hay pensamiento”, advirtieron.

Más de 350 personalidades de la cultura iberoamericana expresaron su solidaridad con Ariana Harwicz.

Más de 350 personalidades vinculadas a la literatura, el arte y el pensamiento expresaron este miércoles su solidaridad con la escritora argentina Ariana Harwicz, luego de que fuera retirada del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur ALH de Granada, donde tenía previsto participar durante la jornada con la charla “Oponerse al mundo”.

La posición quedó plasmada en una carta publicada por el diario español ABC , que reunió las firmas de referentes culturales de Iberoamérica. El documento cuestionó la decisión de apartar a la autora de Matate, amor y planteó que las diferencias políticas no deberían convertirse en un criterio para determinar quién puede participar de un encuentro cultural.

“Ningún escritor debería ser excluido de un encuentro cultural por sus posiciones públicas” , afirmaron los firmantes. Y agregaron: “Defender la libertad de expresión solo para quienes piensan como nosotros no es defenderla: es sustituir la confrontación libre de ideas por la selección ideológica”.

Entre las personalidades que respaldaron el documento aparecen Margo Glantz, Fernando Savater, Ana María Shua, María Negroni, Silvia Plager, Pola Oloixarac, Rodrigo Blanco Calderón, Karina Sainz Borgo, Santiago Kovadloff, Ana Becciú, Carolina Sanín, Jordi Soler, Zoé Valdés, Santiago Roncagliolo, Valeria Correa Fiz, Federico Andahazi, Edgardo Dobry, Rafael Gumucio, Saúl Sosnowski y Rodrigo Rey Rosa, entre otros.

La iniciativa surgió del director de Cultura de ABC, Jesús García Calero , y, en Argentina, de la escritora Cecilia Szperling . Además, trascendió que se creará una plataforma digital para sumar nuevas adhesiones, expresar el rechazo a los boicots culturales y promover una reflexión sobre la situación de la cultura.

La escritora argentina tenía previsto participar del festival Cultur ALH de Granada con la charla “Oponerse al mundo”.

Los firmantes también manifestaron su preocupación por las posiciones atribuidas a Harwicz, después de que siete escritoras invitadas al festival y la Red Universitaria por Palestina afirmaran que la autora avalaba el “exterminio” en Gaza. Según la carta, se trata de posturas que la escritora “rechaza de plano haber sostenido”.

“La discrepancia política, por profunda que sea, no justifica la tergiversación, la descalificación personal ni la estigmatización”, señalaron. También cuestionaron que sus declaraciones hayan circulado descontextualizadas sin que pudiera participar del encuentro para explicar su posición.

El reclamo a los organizadores del festival

La carta valoró la posición adoptada por la Universidad de Granada, que aseguró no haber adoptado, aprobado ni respaldado la decisión de retirar la invitación y reafirmó su compromiso con el pluralismo y el pensamiento crítico.

A partir de esa postura, los firmantes reclamaron a la dirección del festival que explique públicamente los motivos de la decisión, reconozca el perjuicio ocasionado y ofrezca a Harwicz “una reparación pública adecuada”. También pidieron un reconocimiento por el daño causado al debate público.

Entre quienes adhirieron aparecen además el exministro de Cultura Pablo Avelluto, el exdirector del Teatro Colón Jorge Telerman, la diputada Sabrina Ajmechet y la actriz Gabriela Acher, junto con periodistas, editores y académicos. El lunes, el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, también había intervenido en la polémica al solicitar al rector de la Universidad de Granada un “desagravio”.

El documento aclara que la solidaridad con Harwicz no implica compartir sus opiniones, sino defender la posibilidad de expresarlas y discutirlas públicamente: “Exige algo anterior: que nadie sea apartado de la vida cultural por sostener ideas propias, y que ningún desacuerdo se convierta en una condena personal”, sostiene.

La carta concluye con una defensa del intercambio de ideas dentro del ámbito cultural: “Sin libertad para disentir no hay pensamiento. Sin pluralismo no hay cultura”.